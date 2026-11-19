Спектакль «Дом, в котором...» режиссёра Сойжин Жамбаловой получил главную награду Российской национальной театральной Премии «Арлекин» и приз от родителей Детского жюри.

В Москве при поддержке «Единой России» по партпроекту «Культура малой Родины» прошёл IX Большой Детский фестиваль. За три месяца на площадках театров, библиотек, кинотеатров и парков состоялось 186 мероприятий в Москве и 135 – в Санкт-Петербурге. Зрителями стали более 30 тысяч человек. Победителей выбирало детское жюри — 30 ребят от восьми до 16 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской, Ростовской, Свердловской областей и ХМАО — Югры.

Главным событием для Самары стало признание спектакля «Дом, в котором...» Самарского театра юного зрителя «СамАрт». Постановка режиссёра Сойжин Жамбаловой получила награду в номинации «Лучший спектакль» от экспертов Российской национальной театральной Премии «Арлекин», а также приз от родителей Детского жюри.

Спектакль «Дом, в котором...» создан по мотивам одноимённого романа Мариам Петросян — культового текста современной русской литературы, рассказывающего о жизни воспитанников интерната, их внутреннем мире, дружбе и поиске себя. Постановка Сойжин Жамбаловой, известного режиссёра из Санкт-Петербурга, работающего в жанре визуального и пластического театра, стала одним из самых заметных событий театральной программы фестиваля. Ранее Жамбалова неоднократно обращалась к сложным подростковым темам, и её работа в «СамАрте» получила высокую оценку как профессионального жюри, так и юных зрителей.

«Фестиваль — это всегда праздник, а детский — вдвойне. Здесь столько искренности и живого творчества, что заряжаешься с первых минут. Девятый Большой Детский фестиваль — доказательство того, что традиция объединять юные таланты крепнет год от года. В рамках проекта «Культура малой Родины» мы каждый год поддерживаем детские театры и театры кукол, чтобы у каждого ребёнка была возможность прикоснуться к миру искусства, найти ответы на свои вопросы, поверить в себя. Этот фестиваль — место силы и место смыслов, здесь талант получает признание, а мечта — путь к воплощению», — сказала координатор партпроекта «Культура малой Родины», председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

Художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков подчеркнул, что проект сегодня объединяет театр, кино, анимацию, книги, образовательные программы, лабораторию и питчинг. В этом году «ЭХО БДФ» прошло в Норвегии и Абхазии.

«Большой Детский фестиваль вырос в большое дело, которое объединяет людей. Впереди — юбилейный, десятый сезон. Мы сохраним всё, что уже наработали, и будем продолжать созидать пространство, где искусство объединяет поколения и помогает каждому найти свой путь», — отметил он.

В этом году оргкомитет получил 800 заявок на участие в конкурсной программе. Заявки на театральные постановки пришли из 72 регионов России, а также из Сербии, Испании, Армении, Казахстана и Беларуси. В театральной программе участвовали 37 театров из 19 регионов России, а также из Казахстана и Беларуси.

Помимо «СамАрта», лауреатами премии «Арлекин» стали: Северо-Осетинский театр им. В. Тхапсаева (Владикавказ), Театр кукол «Бродячая собачка» (Санкт-Петербург), Няганский театр юного зрителя, Нижегородский государственный академический театр кукол и Государственный академический театр имени Моссовета (Москва).

Напомним, Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года по партпроекту «Культура малой Родины» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкульта РФ, Министерства культуры и туризма Московской области. Организаторы фестиваля — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"