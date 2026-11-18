В посёлке Мирный Волжского района состоялся ежегодный открытый клубный турнир по панкратиону, посвящённый памяти бойцов, погибших в зоне специальной военной операции. Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия» и приурочены ко Всемирному дню самбо.

На ковёр вышли юные спортсмены — мальчишки и девчонки в возрасте от 8 до 13 лет. Для них турнир стал не просто соревнованием, а возможностью проявить характер, силу духа, волю к победе и уважение к настоящим героям. По итогам турнира юные спортсмены показали честные поединки и настоящую волю к победе.

Отдельные слова благодарности за организацию мероприятия активисты партпроекта «Выбор сильных» адресовали руководителю спортивного клуба «Характер» Николаю Колесникову. Николай Григорьевич сам прошёл через специальную военную операцию, а сегодня посвящает себя важному делу — воспитанию подрастающего поколения. Он передаёт ребятам свой жизненный опыт, учит их быть сильными, честными, ответственными, уважать старших и любить свою Родину.

Этот турнир стал продолжением большой работы по патриотическому воспитанию молодёжи через спорт. Два дня назад, 16 ноября, страна отметила Всероссийский день самбо — вида единоборств, который по праву называют школой характера. Для Самарской области эта дата особенно значима: регион гордится своими традициями и наставниками, которые десятилетиями передают детям не только технику борьбы, но и жизненные принципы.

«Разве одним словом "спорт" можно назвать то, что происходит на ковре? Там воспитывается не только тело. Там человек учится владеть собой: не отступать перед трудностью, не ожесточаться в борьбе, уважать поверженного и поднимать того, кто упал», — отметил региональный координатор партийного проекта «Выбор сильных», депутат Государственной Думы Александр Живайкин.

По его словам, самбо — это отечественная школа характера, сила которой не в показной жёсткости, а в способности защитить слабого, вынести испытание и остаться человеком. «Настоящая победа начинается не с медали. Она начинается с преодоления себя», — подчеркнул парламентарий.

Партийный проект «Выбор сильных» реализуется «Единой Россией» совместно с федерациями самбо, дзюдо и спортивной борьбы. Его задачи — развитие массового спорта, патриотическое воспитание молодёжи и формирование твёрдых нравственных ориентиров у подрастающего поколения. Проект действует в Самарской области с 2023 года, охватывает 25 тысяч юных спортсменов, в его рамках открыто 34 школьные секции, проводятся турниры, патриотические акции и встречи с героями СВО. Более ста тренеров проекта сами находятся в зоне боевых действий, а около 200 детей участников СВО занимаются в секциях «Выбора сильных, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"».

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"