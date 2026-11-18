Министерство промышленности и торговли Самарской области продолжает системную работу по пресечению нелегального оборота спиртосодержащей продукции. Контрольно-надзорные мероприятия проводятся на регулярной основе во всех муниципальных образованиях региона. С начала 2026 года специалисты ведомства изъяли из незаконной продажи более 4100 литров контрафактного алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности.

Очередной факт грубого нарушения законодательства был пресечен 12 ноября в ходе инспекционного визита в Самаре. Специалисты Минпромторга провели проверку деятельности индивидуального предпринимателя в магазине «Маячок», расположенном по адресу: ул. Партизанская, 146а.

В ходе осмотра помещения подтвердились факты реализации спиртного вне правового поля. В общей сложности из незаконного оборота изъято 1067 литров алкогольной продукции.

В отношении предпринимателя возбуждены административные производства по ряду статей КоАП РФ. В частности, зафиксированы:

• оборот продукции без фиксации в ЕГАИС (ст. 14.19);

• оборот алкогольной продукции без обязательной маркировки (ч. 4 ст. 15.12);

• непредставление сведений в систему «Честный ЗНАК» (ст. 15.12.1);

• оборот алкоголя без надлежащих сопроводительных документов (ч. 2 ст. 14.16);

• нарушение правил розничной продажи и неприменение контрольно-кассовой техники (ч. 3 ст. 14.16).

Министерство промышленности и торговли Самарской области напоминает: реализация алкогольной продукции без лицензии и маркировки является серьезным правонарушением, ставящим под угрозу жизнь и здоровье покупателей.

Денис Гурков, министр промышленности и торговли Самарской области:

«Борьба с нелегальным оборотом алкоголя — это прежде всего вопрос безопасности наших граждан и задача, которая на контроле у главы региона Вячеслава Федорищева. Торговля спиртным без лицензии, маркировки и фиксации в ЕГАИС не просто нарушает закон, она создает прямую угрозу здоровью людей, так как такая продукция не проходит никакого контроля качества. Мы не допустим «серых» схем в самарской торговле. Каждый предприниматель должен понимать: работа вне правового поля влечет не только серьезные штрафы, но и конфискацию всей нелегальной продукции. Призываю бизнес вести деятельность честно, а покупателей — ответственно подходить к выбору товаров».

Работа по выявлению и пресечению незаконной торговли в регионе будет продолжена.