Следствие не обнаружило останки бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи на даче семьи Метревели. Об этом стало известно на заседании в облсуде.

Перед этим обвиняемая в убийстве экс-главы города и его жены Екатерина Тархова предположила, что часть останков ее родственников может быть захоронена на даче родственника Таисии Киселевой. В связи с этим представитель гособвинения ходатайствовал перед судом о том, чтобы направить соответствующий запрос в следственные органы.

В Самарском областном суде выяснилось, что следствие осмотрело территорию дачи Бичико Метревели 30 октября 2026 года. В числе прочего на территории провели раскопки, но останков Виктора и Натальи Тарховых не нашли.

Виктор Тархов и его супруга Наталья пропали в начале 2025 года. По версии следствия, они были убиты в конце декабря 2024-го — начале января 2025 года с целью завладения их имуществом. Тела до настоящего времени не найдены.

Екатерина Тархова была задержана и арестована. Она частично признала вину.

Светлана Метревели (предполагаемая организатор убийства) и Дмитрий Метревели (соучастник) скрылись и объявлены в международный розыск. Их родственница Таисия Киселева, которая, по версии следствия, помогла Екатерине Тарховой продать автомобиль супруги экс-мэра Самары, была задержана и помещена под домашний арест, пишет Коммерсантъ-Волга.