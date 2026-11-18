Ко Дню матери, который в этом году отмечается 29 ноября, проект «Посади лес» движения ЭКА предложил новую семейную традицию — высаживать деревья в честь мам. Такой подарок будет расти годами, а узнать, где находится посаженный лес, можно будет по GPS-координатам.



В детстве мама учит нас самым простым вещам: делать первые шаги, не бояться неудач, заботиться о других. А когда мы вырастаем, порой оказывается, что самое сложное — найти слова, чтобы поблагодарить её за всё.



Цветы увянут, конфеты закончатся, подарки со временем забудутся. Но есть способ оставить о своей благодарности живую память.



В преддверии Дня матери проект «Посади лес» приглашает россиян посадить дерево в честь мамы. Оно станет частью молодого леса, который будет расти и крепнуть год за годом.



«Когда мы были маленькими, мама помогала нам расти. Теперь мы можем подарить ей дерево, которое будет расти благодаря нашей заботе. За каждой такой посадкой стоит простое человеческое чувство — благодарность за подаренную жизнь. Нам хочется, чтобы люди вспоминали об этом не только в День матери, а посаженные деревья становились живыми символами семейных историй», — Елена Горохова, сооснователь проекта «Посади лес».



Чтобы сделать подарок, достаточно выбрать количество деревьев, указать имя мамы и написать несколько тёплых слов. Именной электронный сертификат можно получить сразу или отправить в выбранную дату.



Но главное происходит после вручения подарка. Активисты движения ЭКА высаживают деревья в российских регионах, а участникам направляют отчет с фотографиями, видео и GPS-координатами участка посадки. Так мама сможет увидеть, где растёт дерево, подаренное в её честь.



Проект «Посади лес» существует с 2015 года. За это время было посажено более четырёх миллионов деревьев. Волонтёры не только восстанавливают леса, но и ухаживают за молодыми посадками.



Организаторы надеются, что такой способ поздравления станет новой семейной традицией.



Присоединиться к инициативе и оформить сертификат можно на сайте: https://posadiles.ru/momday/