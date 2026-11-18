На базе Самарского социально-педагогического университета перед студентами в качестве лектора Российского общества «Знание» выступил руководитель управления региональной экологической политики департамента охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии региона Андрей Ардаков. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Темой для открытого диалога стали направления реализации экологической политики в Самарской области. В ходе лекции студенты погрузились в вопросы обращения с отходами и раздельный сбор, мониторинга атмосферного воздуха и снижения выбросов. Лектор Общества «Знание» рассказал об очистке сточных вод и реабилитации малых рек, сохранении особо охраняемых природных территорий и Красной книге, лесовосстановлении и защите лесов от вредителей. Кроме того, на встрече затронули вопросы экологического просвещения и возможностей для молодежи в сфере волонтерства, стажировок, грантов и карьеры в отрасли.

«Самарская область — один из крупнейших промышленных центров страны, но при этом экологическая обстановка в регионе стабильна. Это результат системной работы: реализация национального проекта и региональных госпрограмм, работа специалистов на местах. Экология закреплена в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года как один из стратегических приоритетов», — отметил Андрей Ардаков.

Он рассказал о важном практическом направлении — обращении с отходами. По словам лектора, в регионе работают 8 объектов обработки ТКО мощностью 820 тыс. тонн в год, планируется создать новые мощности еще на 480 тыс. тонн, а к 2030 году выйти на 100% обработки ежегодно образуемых ТКО. С 2029 года планируется двухпоточная система раздельного накопления на контейнерных площадках. Направлению нужны инженеры, логисты и IT-специалисты.

Кроме того, Андрей Ардаков уделил внимание теме атмосферного воздуха. В регионе 35 постов наблюдения, выбросы от стационарных источников в 2025 году сократились более чем на 17%. Отдельный инструмент — разработка предприятиями планов снижения выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий. Минприроды их проверяет, анализирует — согласовывает либо отправляет на доработку. Здесь нужны химики-лаборанты, инженеры-экологи и экономисты.

Лектор Общества «Знание» рассказал о биоразнообразии и особо охраняемых природных территориях. В регионе 214 ООПТ регионального значения общей площадью более 100 тыс. гектаров. Для большинства памятников утверждены охранные зоны, а в 2026 году создана дирекция по управлению ООПТ и развитию экологического туризма: задача — уйти от стихийного туризма для сохранения природы. Более 30 лет регион ведет реинтродукцию редких видов растений: например, пион тонколистный восстановлен и исключен из Красной книги 2017 года.

«Экология давно перестала быть «гуманитарной идеей» — это инженерная, экономическая и юридическая профессия одновременно, где нужны и технологи, и аналитики, и управленцы. Молодежь — это не «будущее», а уже действующая сила, потому что уже активно развиты волонтерские смены, гранты, стажировки и студенческие проекты, которые являются частью системной работы по направлению экологии», — подчеркнул Андрей Ардаков.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»