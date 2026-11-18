В Самаре завершились соревнования по спортивному ориентированию «Кубок парков Самары». Всего в них приняли участие более 500 спортсменов, среди которых были школьники, студенты и взрослые любители спорта. В течение нескольких недель они соревновались на территории парка им. 50-летия Октября, парка Дружбы, парка Победы, парка имени Ю.А. Гагарина. Финальный этап прошел на территории лесопарка им. 60-летия Советской Власти.



«В этом году «Кубок парков Самары» состоялся в 26-й раз. Финал получился уникальным: неизведанная ранее соревнованиями по спортивному ориентированию часть лесопарка имени 60-летия Советской власти, интересные маршруты и заряженные энергией участники. Особенно ценно видеть на старте юных спортсменов — именно такие события нередко становятся первой ступенью в большой и успешной спортивной карьере многих ребят. Благодарю всех участников за азарт, умение думать на ходу и любовь к ориентированию! До встречи на «Кубке парков Самары» в следующем году!» – сказал руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации города Самары Дмитрий Чеканов.



Победителями и призерами «Кубка парков Самары» в индивидуальном зачете стали 69 человек в 23 группах. В командном зачете лучшими стали команды «Саксор – Энергетик», «САКСОР-HUNTER», «PRIZMA TEAM 63.RU».



«Очень круто, что у нас в Самаре проводятся такие соревнования: много участников, много новеньких ребят приезжают именно на Кубок парков. В спортивном ориентировании главное — выбрать свой маршрут: кто-то быстрее бежит ногами и обходит препятствия тропами, а кому-то проще пробиваться через заросли напрямую. Компас помогает сориентировать карту на местности и не сбиться с пути», – поделился впечатлениями победитель соревнований Артём Зиновьев.



Отметим, что в декабре в Самаре состоится первенство по спортивному туризму (лыжная дистанция).