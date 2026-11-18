Семья тольяттинского мальчика выиграла суд у школы, где он учился. Причиной стало ЧП, где ребенок получил травмы в спортзале школы в Тольятти — образовательное учреждение обязали выплатить ему компенсацию.

«Во время нашей проверки выяснилось, что подросток находился в школе во внеурочное время. С устного разрешения учителя физкультуры он начал заниматься на турнике, но шведская стенка, к которой крепился снаряд, упала. В результате ученик получил телесные повреждения», — прокомментировали в прокуратуре Самарской области.

Прокурор обратился в суд с иском к школе. Суд требования удовлетворил и взыскал в пользу ребенка 350 тысяч рублей, пишет 63.ру.

«Решение исполнено в полном объеме — деньги уже выплачены», — подчеркнули в надзорном ведомстве.