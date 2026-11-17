В Самаре предъявлено обвинение сотруднику таможни и иностранному гражданину по статьям "Покушение на получение вятки, совершенное в особо крупном размере" и ")Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере".



По версии следствия, должностное лицо намеревалось получить взятку в виде денег в размере 2 млн 830 тысяч рублей через посредника от руководителя коммерческой организации за беспрепятственный выпуск задержанного груза - бытовой техники, помещенного на склад временного хранения за нарушение таможенных требований ввоза товаров на территорию Российской Федерации. Однако его противоправная деятельность была пресечена при получении денежных средств сотрудниками регионального управления ФСБ России во взаимодействии с отделом по противодействию коррупции Самарской таможни.



По ходатайству следствия иностранный гражданин заключен под стражу, в отношении сотрудника таможни судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельност, сообщает пресс-служба СУ СКР СОи.