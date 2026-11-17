В школе № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный и в школе № 1 «Образовательный центр» имени 21-й Армии Вооруженных сил СССР поселка городского типа Стройкерамика муниципального района Волжский состоялись встречи с лектором Российского общества «Знание», актером театра и кино, продюсером и артистом цирка Игорем Жижикиным. Мероприятия прошли в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который Российское общество «Знание» реализует совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина. Литературные клубы школ вошли в список самых активных в стране. Встречи соответствуют целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

В ходе диалога «Художественное слово в эталонном звучании» актер рассказал школьникам о любимых и важных книгах в его жизни, поговорил о том, почему один и тот же отрывок можно прочитать совершенно по-разному, как интонация, пауза, темп и смысловые акценты помогают точнее передать авторскую мысль и что отличает просто грамотную речь от действительно выразительного и содержательного звучания. Участники услышали художественное слово в исполнении гостя, а затем и сами попробовали поработать с текстом.

Игорь Жижикин поделился, что первой самостоятельно прочитанной и действительно запомнившейся книгой была история про «Незнайку на Луне» Николая Носова. Затем отец привез ему целый сборник, в котором были истории о Томеке польского писателя Альфреда Шклярского. Дальше, по его словам, чтение шло по нарастающей: он начинал читать все более значимую литературу — Льва Толстого, Антона Чехова и других. Именно после знакомства с творчеством Чехова у него зародились мысли о театре.

«С возрастом меняется восприятие книг, когда возвращаешься к ним спустя годы. К примеру, раньше читал Сергея Довлатова — и было неинтересно, а сейчас, перечитывая, понимаю, насколько не зря он получил Нобелевскую премию по литературе. Со временем ты сам больше осознаешь. Именно поэтому перечитываю "Войну и мир" и нахожу еще больше и больше каких-то вещей», — отметил лектор Общества «Знание».

Актер рассказал, что за неимением времени он стал чаще обращаться к аудиокниге.

«Конечно, держать книгу в руках, чувствовать запах книги и перелистывать страницы — лучше всего для человека. Но когда большая загрузка, можно вставить наушники — так за последнее время я перечитал все, что упустил раньше: Владимира Набокова, Сергея Довлатова и так далее», — поделился Игорь Жижикин.

На вопрос о разнице между чтением литературного произведения для себя и профессиональной работой с текстом лектор Общества «Знание» ответил, что не чувствует такой разницы. По словам актера, даже когда он читает для себя дома, то делает это с интонацией. А когда его ребенку задают выучить какой-то текст, Игорь Жижикин старается прочитать так, чтобы в каждое слово вложить мысль.

«Читаешь текст — и сначала должен понять главную мысль, которую несешь, на чем сделать акцент, на каких словах. Не просто читать, а доносить мысль. Очень важны паузы: не зря мхатовские паузы так ценились всеми великими людьми», — сказал лектор.

В блицопросе Игорь Жижикин ответил на несколько коротких вопросов. Так, на вопрос о книге, которая смешит, он назвал произведения Ильфа и Петрова, а от которой хочется плакать, — «Войну и мир» и «Преступление и наказание».

Одним из главных критериев хорошей речи актер назвал чтение. Он также упомянул приемы, которые активно используют для постановки речи: орехи за щеки, пробку в зубы, разминку с карандашом.

Напомним, открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества «Знание».

Также отметим, что в рамках проекта «Чтецкие программы» стартовала акция, приуроченная к 225-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля. Для учеников 1–4 классов подготовлены викторина и занятие по сказке «Девочка Снегурочка». Мероприятия продлятся с 16 по 29 ноября.

Больше об истории Владимира Даля можно узнать в просветительском проекте Российского общества «Знание» «Узлы времени». Новый выпуск посвящён тому, как датчанин Даль создал главный словарь России: почему в названии словаря — «великорусский» с одной «с», как статьи словаря повлияли на тексты Пушкина и в одиночку ли Даль собрал «Толковый словарь живого великорусского языка».

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»