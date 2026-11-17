21 ноября в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится лекция «Женщины в науке и изобретательстве». Участники узнают, как женская интуиция приводила к научным прорывам и разработкам, без которых трудно представить современный мир.

Циркулярная пила, автомобильный обогреватель, высокооктановый бензин, посудомоечная машина, компилятор языка программирования – это лишь малая часть длинного списка изобретений, которые появились благодаря женщинам. Вопреки распространённому заблуждению, наука так же не является уделом исключительно мужчин, среди учёных –авторов великих открытий достаточно и представительниц прекрасного пола. Женский взгляд порой позволяет обойти привычные стереотипы и предложить неожиданные решения и новые формы.

К сожалению, имена многих выдающихся женщин в науке и изобретательстве сегодня могут быть неизвестны широкой публике либо несправедливо забыты. Посвящённая им лекция в рамках проекта «Азбука изобретательства: от теории к практике» позволит исправить эту ситуацию. Во второй части встречи участников ждёт практическое занятие, на котором они познакомятся со структурой Международной патентной классификации, после чего смогут закрепить полученные навыки в самостоятельном поиске по базам ФИПС. Цикл встреч реализуется в рамках проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство».

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществе библиотеки «ВКонтакте».

21 ноября 2026 года в 14:00, многофункциональный зал (2 этаж), Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а

Вход свободный!

12+

Фото: пресс-служба СОУНБ