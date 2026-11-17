Торговый павильон на одной из улиц «Автограда» незаконно занимал земельный участок, принадлежащий городу. Администрация г. Тольятти обратилась в суд с требованием организацию, владеющую строением, освободить земельный участок в 40 кв.м от постройки. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти.

В рамках исполнительного производства сотрудниками Службы должника предупредили о необходимости освободить земельный участок. Однако в установленный торговый павильон убран не был. В результате в отношении организации судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а также составлен протокол по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Так как должник, несмотря на принятые меры, добровольно решение суда по сносу незаконной постройки не исполнил, судебный пристав обратился к взыскателю с предложением провести демонтаж самостоятельно. После поиска подрядной организации снос незаконной постройки был произведен.

Потраченные на демонтаж денежные средства будут взысканы с должника, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области