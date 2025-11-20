Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник

104

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям сотрудники отделения судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти совместно с региональным фондом поддержки семьи и детства «Хранители детства» организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник.

Детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники Службы пригласили к себе в гости, рассказали про профессию судебного пристава и многообразии направлений, в которых ведется работа, показали фильм об истории становления ведомства и устроили чаепитие.

Воодушевленные рассказами о тонкостях Службы дети с радостью узнавали у сотрудников органов принудительного исполнения подробности поступления в ряды судебных приставов, а также уточняли интересующие их вопросы правового характера.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области