 В 2025 году 807 га лесного фонда губернии прошло «диспансеризацию»

Такую территорию обследовали специалисты в 16 лесничествах. Участки заранее определили эксперты Рослесозащиты и минприроды области.



Что сделали:

- Тщательно проверили деревья, чтобы найти вредителей или причину болезни;

- Составили 125 подробных актов – все они в открытом доступе;

- Провели санитарно-оздоровительные мероприятия и убрали 5,3 тыс. м³ поврежденной древесины.



Основные причины слабости деревьев – лесные пожары, засуха, из болезней – трутовики и корневая губка. Там, где прошли сплошные санитарные рубки, будут планироваться новые посадки. В этом году лесовосстановление по нацпроекту «Экологическое благополучие» уже завершено – провели работы на 907 гектарах и заготовили свыше 10 тонн семян для выращивания сеянцев уже в 2026 году.

Фото: минприроды СО