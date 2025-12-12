Я нашел ошибку
Сегодня в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» прошла церемония награждения добровольцев

88
Двадцать представителей общественных организаций Самарской области получили благодарственные письма за значительный вклад в развитие добровольчества и волонтерства.

Сегодня в областном государственном казенном учреждении «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» (облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС») прошла торжественная церемония награждения добровольцев.

Мероприятие собрало тех, кто активно участвует в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивает пожарную безопасность и спасает жизни наводных объектах региона.

На церемонии присутствовали:

Игорь Ткаченко, первый заместитель министра по региональной безопасности Самарской области.

Вячеслав Исаев, руководитель облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Игорь Быков, заместитель начальника регионального Управления МЧС, полковник внутренней службы.

Двадцать представителей общественных организаций Самарской области получили благодарственные письма за значительный вклад в развитие добровольчества и волонтерства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

