Суд Мурманской области впервые вынес приговор по делу о самовыгуле собаки

Оленегорский суд Мурманской области вынес первый приговор по делу о самовыгуле собаки, которая сбила с ног пенсионерку, в результате чего женщина получила травму, хозяина осудили на 300 часов обязательных работ, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Как установил суд, в апреле этого года мужчина нарушил правила содержания домашних животных и выпустил своего добермана на улицу без поводка. Собака сбила с ног 80‑летнюю пенсионерку. В результате падения пожилая женщина получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

"Подсудимый частично признал вину. Суд, учитывая позицию прокурора, признал мужчину виновным. Наказание — 300 часов обязательных работ", - отметили в прокуратуре.

Фото: pxhere.com