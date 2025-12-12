Я нашел ошибку
Главные новости:
Там, где прошли сплошные санитарные рубки, будут планироваться новые посадки.
 В 2025 году 807 га лесного фонда губернии прошло «диспансеризацию»
Двадцать представителей общественных организаций Самарской области получили благодарственные письма за значительный вклад в развитие добровольчества и волонтерства.
Сегодня в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» прошла церемония награждения добровольцев
Температура воздуха в Самаре ночью -1, -3°С, днем -1, -3°С. Днем на дорогах снежные заносы.
13 декабря в регионе днем сильный снег, метель, до  -3°С
Владельцу собаки назначено наказание — 300 часов обязательных работ.
Суд Мурманской области впервые вынес приговор по делу о самовыгуле собаки
Фильм посвящён памяти Героя Российской Федерации, гвардии лейтенанта Андрея Рябцева.
В Самаре состоится специальный показ документального фильма «Андрюха» 
Мероприятие проходило в Самаре 5-7 ноября 2025 года. В форуме участвовали 5 тысяч человек из 58 стран.
За сопровождение форума «Россия – спортивная держава» медработники региона отмечены ведомственными наградами
К месту вызова был направлен расчёт 118 Части. К сожалению, в результате пожара погиб человек.
В Исаклинском районе горел жилой дом
Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.
В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.34
1.44
EUR 92.94
1.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Суд Мурманской области впервые вынес приговор по делу о самовыгуле собаки

144
Владельцу собаки назначено наказание — 300 часов обязательных работ.

Оленегорский суд Мурманской области вынес первый приговор по делу о самовыгуле собаки, которая сбила с ног пенсионерку, в результате чего женщина получила травму, хозяина осудили на 300 часов обязательных работ, сообщает РИА Новости со ссылкой на  прокуратуру региона.

Как установил суд, в апреле этого года мужчина нарушил правила содержания домашних животных и выпустил своего добермана на улицу без поводка. Собака сбила с ног 80‑летнюю пенсионерку. В результате падения пожилая женщина получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

"Подсудимый частично признал вину. Суд, учитывая позицию прокурора, признал мужчину виновным. Наказание — 300 часов обязательных работ", - отметили в прокуратуре.

 

Фото: pxhere.com  

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
270
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
282
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
250
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
490
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
485
Весь список