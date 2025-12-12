Я нашел ошибку
Главные новости:
Там, где прошли сплошные санитарные рубки, будут планироваться новые посадки.
 В 2025 году 807 га лесного фонда губернии прошло «диспансеризацию»
Двадцать представителей общественных организаций Самарской области получили благодарственные письма за значительный вклад в развитие добровольчества и волонтерства.
Сегодня в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» прошла церемония награждения добровольцев
Температура воздуха в Самаре ночью -1, -3°С, днем -1, -3°С. Днем на дорогах снежные заносы.
13 декабря в регионе днем сильный снег, метель, до  -3°С
Владельцу собаки назначено наказание — 300 часов обязательных работ.
Суд Мурманской области впервые вынес приговор по делу о самовыгуле собаки
Фильм посвящён памяти Героя Российской Федерации, гвардии лейтенанта Андрея Рябцева.
В Самаре состоится специальный показ документального фильма «Андрюха» 
Мероприятие проходило в Самаре 5-7 ноября 2025 года. В форуме участвовали 5 тысяч человек из 58 стран.
За сопровождение форума «Россия – спортивная держава» медработники региона отмечены ведомственными наградами
К месту вызова был направлен расчёт 118 Части. К сожалению, в результате пожара погиб человек.
В Исаклинском районе горел жилой дом
Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.
В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
За сопровождение форума «Россия – спортивная держава» медработники региона отмечены ведомственными наградами

Мероприятие проходило в Самаре 5-7 ноября 2025 года. В форуме участвовали 5 тысяч человек из 58 стран.

На оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области наградили специалистов, которые приняли участие в медицинском сопровождении гостей и участников XIII Международного спортивного форума «Россия-спортивная держава». Напомним, мероприятие проходило в Самаре 5-7 ноября 2025 года. В форуме участвовали 5 тысяч человек из 58 стран.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов вручил почетные грамоты:-

-заведующему отделением – врачу-терапевту Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники № 14 Александру Демидову

-старшему медицинскому брату Чапаевской центральной городской больницы Серафиму Жукову

-водителю автомобиля 1 класса Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Олегу Князеву

-заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Самарской городской больницы № 7 Михаилу Молчанову

-фельдшеру скорой медицинской помощи Самарской городской станции скорой медицинской помощи Альбине Шабуровой

-заведующему отделением – врачу-анестезиологу-реаниматологу Самарской городской больницы № 6 Николаю Шук.

"Благодарю наших замечательных специалистов — за высокий профессионализм, добросовестный труд и неоценимый вклад в обеспечение медицинского сопровождения участников и гостей форума. В спортивной программе было проведено 19 турниров по 15 различным видам спорта. Благодаря вашим усилиям и преданности делу была создана безопасная и комфортная атмосфера для всех участников форума", - отметил глава ведомства.

Кроме того, за вклад в развитие здравоохранения региона Почетными грамотами министерства здравоохранения, Благодарностями Губернатора и министра здравоохранения Самарской области поощрены работники медучреждений и специалисты ведомства.

 

Фото:  минздрав СО

