За сопровождение форума «Россия – спортивная держава» медработники региона отмечены ведомственными наградами

На оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области наградили специалистов, которые приняли участие в медицинском сопровождении гостей и участников XIII Международного спортивного форума «Россия-спортивная держава». Напомним, мероприятие проходило в Самаре 5-7 ноября 2025 года. В форуме участвовали 5 тысяч человек из 58 стран.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов вручил почетные грамоты:-

-заведующему отделением – врачу-терапевту Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники № 14 Александру Демидову

-старшему медицинскому брату Чапаевской центральной городской больницы Серафиму Жукову

-водителю автомобиля 1 класса Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Олегу Князеву

-заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Самарской городской больницы № 7 Михаилу Молчанову

-фельдшеру скорой медицинской помощи Самарской городской станции скорой медицинской помощи Альбине Шабуровой

-заведующему отделением – врачу-анестезиологу-реаниматологу Самарской городской больницы № 6 Николаю Шук.

"Благодарю наших замечательных специалистов — за высокий профессионализм, добросовестный труд и неоценимый вклад в обеспечение медицинского сопровождения участников и гостей форума. В спортивной программе было проведено 19 турниров по 15 различным видам спорта. Благодаря вашим усилиям и преданности делу была создана безопасная и комфортная атмосфера для всех участников форума", - отметил глава ведомства.

Кроме того, за вклад в развитие здравоохранения региона Почетными грамотами министерства здравоохранения, Благодарностями Губернатора и министра здравоохранения Самарской области поощрены работники медучреждений и специалисты ведомства.

Фото: минздрав СО