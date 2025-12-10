Я нашел ошибку
Главные новости:
Форум призван объединить усилия молодёжи, педагогов, наставников, ветеранов, общественных организаций и органов власти для выработки современных подходов и сохранения преемственности поколений.
В Самарской области прошёл Региональный форум патриотического воспитания Движения Первых «Герои нашего времени»
Павел Фефилов, Капитолина Кряковцева и Арсений Ивлев - призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию.
В Тольятти завершились всероссийские соревнования «Жигули» по фигурному катанию
Участниками регионального форума «Мой бизнес 63» в Самаре и Тольятти стали более 1,5 тысяч человек. 
В Самарской области завершил работу деловой форум «Мой бизнес 63
Матч против «Оренбурга» состоится 4 марта в 19:30 по самарскому времени. Игра пройдёт на «Солидарность Самара Арене».
Первый домашний матч 2026 года «Крылья Советов» проведут 4 марта
Наша команда возобновит чемпионат 1 марта в 19:00 гостевым матчем в Москве с «Динамо».
Опубликован календарь матчей Мир РПЛ с 19 по 22 тура
Также оперативники задержали шестерых "невест", в том числе пять жительниц Петербурга и одну жительницу Ленинградской области в возрасте от 25 до 59 лет.
В Петербурге задержали предполагаемого организатора незаконных браков мигрантов с россиянками
Особое внимание в чапаевском центре уделено семьям с детьми-инвалидами и с ОВЗ. Для них работает «Пункт социального проката».
Семейный многофункциональный центр открылся сегодня в Чапаевске
По словам главного врача Светланы Шугуровой, в Октябрьске для привлечения и закрепления кадров используется комплексный подход.
С начала года коллектив Октябрьской больницы пополнили 6 врачей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.81
-0.46
EUR 89.43
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С начала года коллектив Октябрьской больницы пополнили 6 врачей

122
По словам главного врача Светланы Шугуровой, в Октябрьске для привлечения и закрепления кадров используется комплексный подход.

Программа "Земский доктор/Земский фельдшер" помогает в привлечении новых сотрудников. Благодаря кадровой программе с начала текущего года коллектив Октябрьской центральной городской больницы пополнили 6 врачей, среди которых – врач ультразвуковой диагностики Александр Лобода.

В рамках программы специалист получил единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.

 «Коллектив встретил меня хорошо. В Октябрьской больнице спектр исследований шире: мы часто проводим УЗИ для диагностики грыж и аппендицита, – поделился Александр Лобода. – Кроме того, выплата по программе стала приятным подспорьем при трудоустройстве».

По словам главного врача Светланы Шугуровой, в Октябрьске для привлечения и закрепления кадров используется комплексный подход.

 «Мы предлагаем специалистам служебное жилье и содействие в трудоустройстве супругов. Совместно с муниципалитетом оказываем сотрудникам помощь в переезде и обустройстве. Особое внимание мы уделяем профессиональному росту персонала, поддерживаем получение сотрудниками дополнительного образования за счет целевых договоров», — рассказала главврач.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже уже стали 165 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 131 медработника.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Как отметила специалист, одна из главных функций лечебного массажа — не просто снять боль, а помочь телу восстановить правильный двигательный стереотип. 
10 декабря 2025, 15:45
Врач-физиотерапевт предупредила об опасности домашнего массажа спины
Как отметила специалист, одна из главных функций лечебного массажа — не просто снять боль, а помочь телу восстановить правильный двигательный стереотип.  Здравоохранение
155
Табачный дым содержит тысячи вредных веществ, которые влияют на состояние кожи. Она теряет естественный цвет и становится тусклой.
10 декабря 2025, 15:37
С‍амарский врач-дерматовенеролог рассказала о негативном влиянии курения на состояние кожи
Табачный дым содержит тысячи вредных веществ, которые влияют на состояние кожи. Она теряет естественный цвет и становится тусклой. Здравоохранение
163
В рамках обновления была перестроена внутренняя логистика медучреждения. Ранее диагностические службы и кабинеты узких специалистов располагались в разных корпусах, что создавало неудобства для пациентов.
10 декабря 2025, 14:35
Завершаются работы по капитальному ремонту главного корпуса Приволжской ЦРБ
В рамках обновления была перестроена внутренняя логистика медучреждения. Ранее диагностические службы и кабинеты узких специалистов располагались в разных... Здравоохранение
183
Здравоохранение
По словам главного врача Светланы Шугуровой, в Октябрьске для привлечения и закрепления кадров используется комплексный подход.
10 декабря 2025  16:25
С начала года коллектив Октябрьской больницы пополнили 6 врачей
122
Как отметила специалист, одна из главных функций лечебного массажа — не просто снять боль, а помочь телу восстановить правильный двигательный стереотип. 
10 декабря 2025  15:45
Врач-физиотерапевт предупредила об опасности домашнего массажа спины
155
Табачный дым содержит тысячи вредных веществ, которые влияют на состояние кожи. Она теряет естественный цвет и становится тусклой.
10 декабря 2025  15:37
С‍амарский врач-дерматовенеролог рассказала о негативном влиянии курения на состояние кожи
163
В рамках обновления была перестроена внутренняя логистика медучреждения. Ранее диагностические службы и кабинеты узких специалистов располагались в разных корпусах, что создавало неудобства для пациентов.
10 декабря 2025  14:35
Завершаются работы по капитальному ремонту главного корпуса Приволжской ЦРБ
183
В Похвистнево завершается первый этап капремонта хирургического корпуса
10 декабря 2025  12:44
В Похвистнево завершается первый этап капремонта хирургического корпуса
185
Самарские врачи спасли новорожденного с редкой патологией кишечника
10 декабря 2025  12:31
Самарские врачи спасли новорожденного с редкой патологией кишечника
225
Патология была выявлена ещё до рождения: во время ультразвукового скрининга врачи заподозрили высокую кишечную непроходимость.
9 декабря 2025  21:16
Врачи больницы им. В.Д. Середавина спасли новорожденного с редкой патологией кишечника
501
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
9 декабря 2025  15:24
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
558
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.
8 декабря 2025  19:21
Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 
554
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
8 декабря 2025  17:57
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
607
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15689
Весь список
В центре внимания
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
240
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
258
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
505
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
521
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
295
Весь список