Врач-физиотерапевт предупредила об опасности домашнего массажа спины

Домашний массаж спины стал распространенной практикой. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-физиотерапевт «СМ-Клиника» Джамиля Джандигова, проводить такую процедуру самостоятельно довольно опасно.

Как отметила специалист, одна из главных функций лечебного массажа — не просто снять боль, а помочь телу восстановить правильный двигательный стереотип.

«Основной опасностью домашнего массажа является отсутствие диагностики и правильной техники. Неподготовленный человек не может провести качественную диагностику. Массаж без понимания состояния мышц, суставов, связок и наличия противопоказаний может привести к ухудшению существующих проблем (таких как протрузии, грыжи, воспалительные процессы) и повреждению мягких тканей и кровеносных сосудов», — подчеркнула врач.

Массаж — это мощное воздействие на сосудистую и лимфатическую системы. Неправильное направление движений (например, хаотичное или против естественного тока лимфы) может привести к лимфостазу: отекам, ощущению тяжести, нарушению питания тканей.

При недиагностированном варикозе или склонности к тромбообразованию интенсивное разминание может спровоцировать отрыв тромба. Неправильное воздействие на воротниковую зону у гипертоника может привести к критическому скачку артериального давления.

Еще одна проблема — неадекватная сила воздействия. Чрезмерное давление может вызвать рефлекторный мышечный спазм вместо расслабления, повредить позвоночные структуры и ухудшить кровообращение вместо его нормализации.

Особую осторожность врач рекомендует проявлять при использовании неподходящих устройств. Массажеры, продающиеся в свободном доступе, часто имеют ограниченные настройки и не учитывают индивидуальные особенности. Вибрационные воздействия неправильной интенсивности могут негативно сказаться на состоянии суставов и нервных окончаний.

Домашний массаж особенно опасен в ряде случаев. Неумелые манипуляции могут усугубить проблемы с межпозвонковыми дисками при болях в позвоночнике. Неправильное воздействие на ткани после травм замедляет их восстановление. Во время беременности некоторые зоны и техники категорически запрещены. Кожа и сосуды у пожилых людей более уязвимы, и здесь требуется особо бережное воздействие.

Профессиональный подход, по словам Джандиговой, незаменим, потому что специалист оценивает состояние пациента, историю болезни, текущие жалобы и применяет научно обоснованные техники, где каждое движение имеет анатомическое и физиологическое обоснование. Массаж сочетается с другими методами физиотерапии для максимального эффекта, а специалист с каждым сеансом отслеживает динамику и корректирует программу.

