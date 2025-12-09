Я нашел ошибку
Главные новости:
Данная экспозиция является продолжением экспозиции, размещенной на стендах пешеходной части улицы Ленинградской с портретами 35 самарских героев.
Экспозицию с портретами Героев России и участников СВО открыли в Самаре около Дворца спорта им. Владимира Высоцкого
Каждый ребенок в возрасте до 10 лет, который отправится в путешествие 31 декабря, получит вкусный сюрприз.
Куйбышевская железная дорога начинает дарить пассажирам праздничное настроение
Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции.
Ветераны СВО, представители региональной программы «Школа героев» принимают участие в донорских акциях
От всей души желаю нашим Героям и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия!
Вячеслав Федорищева поздравил жителей губернии с Днем Героев Отечества 
Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает череду гас
САТОБ откроет XV Минский международный Рождественский оперный форум 
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.
Вита Майданик и Стефания Власова из Самарской области - победительницы Кубка России по дзюдо
Во время прямой линии прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО.
В Кинеле наводят порядок после обращений жителей на прямую линию губернатора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
1.18
EUR 89.71
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ

158
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.

Работы по обновлению кровли и фасада здания хирургического корпуса №3 Похвистневской центральной районной больницы выполнены уже на 90%, завершить их планируется до конца текущего года. Обновление проводится за счёт средств областного бюджета.

Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.

«У нас уже есть готовые планы по временному перемещению хирургического отделения и операционного блока на период внутренних работ. Вся медицинская помощь пациентам будет оказываться в полном объеме и в срок», — отметил он.

Второй этап ремонта запланирован на 2026 год. Он будет включать полную внутреннюю реконструкцию всех трех этажей корпуса. В планах — замена инженерных коммуникаций, полов, дверей, а также перепланировка палат в соответствии с современными санитарными нормами. Это позволит создать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.

"Хирургический корпус №3 включает два отделения. На третьем этаже располагается хирургическое отделение с операционным блоком, в котором размещено 26 хирургических и 4 урологические койки. Второй этаж занимает травматологическое отделение на 24 койки. На первом этаже частично размещена администрация и физиотерапевтический кабинет. Обновленное здание медицинского учреждения позволит расширить возможности оказания плановой и экстренной помощи", - подчеркнул главврач.

Новые условия оказания медпомощи создаются также и в других подразделениях больницы. Напомним, в ближайшее время жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в современных фельдшерско-акушерских пунктах. Модульные здания возводятся благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и дополнительному финансированию из областного бюджета, выделенному по поручению губернатора Вячеслава Федорищева.

Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджета в регионе будут отремонтированы более 170 объектов здравоохранения, построено более 70 новых модульных объектов, включая ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции.
09 декабря 2025, 15:58
Ветераны СВО, представители региональной программы «Школа героев» принимают участие в донорских акциях
Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции. Общество
83
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.
08 декабря 2025, 19:21
Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи. Здравоохранение
441
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
08 декабря 2025, 17:57
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой. Здравоохранение
477
Здравоохранение
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
9 декабря 2025  15:24
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
158
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.
8 декабря 2025  19:21
Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 
441
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
8 декабря 2025  17:57
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
477
Отказ от курения имеет огромное значение не только для личного здоровья, но и для благополучия окружающих.
8 декабря 2025  15:08
Врач-пульмонолог: " Даже если человек курил 50 лет, все равно нужно бросить – это лучший прогноз для его здоровья во всех смыслах"
698
В настоящее время собран каркас будущего медицинского объекта, в котором помощь будут получать около 100 жителей населенного пункта.
6 декабря 2025  15:16
В деревне Ерыкла Клявлинского района возводится модульное здание ФАПа
1688
Гонконгский грипп передается практически молниеносно и может быть особенно опасен для пожилых людей и маленьких детей.
5 декабря 2025  22:48
Врач рассказал о главной опасности гонконгского гриппа
1696
Если ваш ребёнок интересуется что такое ВИЧ-инфекция, нужно быть готовым дать ему понятный и развернутый ответ.
5 декабря 2025  20:46
Самарский психолог: важно в подростковом возрасте информировать ребёнка о путях передачи ВИЧ-инфекции
1876
Специалисты организуют выездные мероприятия по бесплатному тестированию на ВИЧ, на промышленных предприятиях, в средних и высших учебных учреждениях, в школах и другие просветительские акции.
5 декабря 2025  16:39
С начала года более 920 тысяч жителей региона прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию
1483
Новые аппараты имеют высокую точность измерений, возможность мгновенной передачи данных для дистанционных консультаций и автоматический анализ сердечного ритма.
5 декабря 2025  16:21
В Камышлинскую больницу поступило 8 современных электрокардиографов
1577
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
5 декабря 2025  15:31
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа
1541
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15685
Весь список
В центре внимания
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
177
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
206
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
177
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
534
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
423
Весь список