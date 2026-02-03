Самарский врач-терапевт: "Сбалансированное питание играет важную роль в профилактике онкозаболеваний"

Заведующая центром здоровья Самарской городской больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита:



"Сбалансированное питание — одно из профилактических мероприятий, направленных на предупреждение онкологических заболеваний.



В некоторых продуктах содержатся канцерогены — природные или созданные человеком вещества, которые могут в определенных условиях вызывать образование опухолей. Блюда, которые могут содержать канцерогены:



чипсы (технология приготовления ведет к образованию канцерогенных синтетических жиров)

фастфуд (картошка-фри, бургеры и т.д);

колбасная продукция

маргарин (может содержать трансгенные жиры)

копченое мясо и рыба с обилием специй и добавок. При копчении образуются гетероциклические ароматические амины, которые являются канцерогенами, при отваривании и запекании такого не происходит.

спиртные напитки. Алкоголь может играть роль в развитии рака в разных локализациях, включая желудочно-кишечный тракт, поджелудочную железу и молочную железу.



Какие продукты снижают риск развития онкологических заболеваний?

авокадо, томаты, баклажаны, виноград, гранат

соевый сок

грецкие орехи, чеснок

зеленый чай

куркума

морская капуста

скумбрия

темный шоколад (содержащий 70% и более какао-бобов)

черника

цельнозерновой хлеб

цитрусовые

все виды капусты: белокочанная, цветная, брюссельская, китайская, брокколи.



Перечисленные продукты питания содержат природные антиоксиданты, способные устранять негативные последствия воздействия канцерогенов и препятствовать канцерогенезу. Они помогают нормализовать обмен веществ в организме. Кроме того, благотворно влияют на состояние и функции иммунной системы. Их необходимо включать в свой рацион питания не только для профилактики рака, но и для поддержания общего здоровья».

