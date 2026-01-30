Назван самый востребованный витамин в январе у жителей России

В январе 2026 года потребительские предпочтения россиян в отношении витаминов продемонстрировали необычную динамику, сообщает РИА Новости.

Согласно данным исследования, основанному на анализе почти трёх миллионов чеков, единственным витамином, на который вырос спрос, стал витамин Е, показавший рост продаж на 15%. В то же время общий спрос на витаминную продукцию в этом месяце снизился в среднем на 15% по сравнению с январем прошлого года.

Наиболее заметное падение было зафиксировано по витаминам А и С — на 30% и 29% соответственно. Также значимо снизилась популярность витамина К (минус 26%) и поливитаминных комплексов (минус 21%). Спрос на микроэлементы в целом упал на 15%, а на витамины группы В и D — на 8% и 3% соответственно.