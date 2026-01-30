Я нашел ошибку
Главные новости:
216 миллионов рублей направят в Самарской области на компенсацию обучения детям из многодетных семей

120
216 миллионов рублей направят в Самарской области на компенсацию обучения детям из многодетных семей

В Самарской области 1865 многодетных семей получили компенсацию половины стоимости очного обучения в вузе или колледже одного из детей в 2025 году. На эту меру поддержки на 2026 год заложено 216 миллионов рублей.

Получить компенсацию может один из родителей или сам студент из многодетной семьи, с которым заключён договор на оказание платных образовательных услуг. Подать заявление можно дистанционно в разделе «Социальный портал» на сайте министерства социально-демографической и семейной политики (https://minsocdem.samregion.ru/portal) или лично в территориальный орган социальной защиты населения по месту жительства. Выплата осуществляется один раз в полугодие (за семестр) или один раз в год после подтверждения оплаты; ждать окончания учебного года не требуется.

Супруги Елена и Юрий Варенковы из города Отрадного воспитывают троих детей. Старшая дочь Виктория учится в Самарском государственном экономическом университете.

«Полученная компенсация за обучение стала для нас значимой помощью. Эти средства мы сразу направили на оплату следующего семестра, что серьёзно помогло нашему семейному бюджету. Большое спасибо за такую поддержку», — поделилась Елена Варенкова.

Семья имеет официальный статус многодетной и активно пользуется всеми предусмотренными льготами. В прошлом году они получили денежную выплату на каждого ребёнка для покупки школьной и спортивной формы. Всего в 2025 году такие выплаты в регионе предоставлены на более 71 тыс. детей.

Кроме того, семья Варенковых, как и ещё более 20 тысяч многодетных семей Самарской области, ежемесячно получает компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. По данным министерства социально-демографической и семейной политики региона, в 2026 году на эти цели в областном бюджете предусмотрено свыше 896 миллионов рублей.

Комплекс мер, направленных на повышение качества жизни семей с детьми, является частью системной работы правительства Самарской области под руководством губернатора Вячеслава Федорищева. Сегодня в регионе действует 42 меры поддержки для семей с детьми. Они не только снижают финансовую нагрузку на родителей, но и помогают создавать гармоничную атмосферу в семьях и строить успешное будущее молодого поколения.

Регулярно региональные инициативы становятся частью национального проекта «Семья», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина.

«В этом году мы продолжим реализацию действующих мер, в том числе в рамках Десятилетия многодетной семьи, объявленного Вячеславом Андреевичем. И уже сейчас по поручению главы региона прорабатываются дополнительные меры поддержки семей с детьми, которые планируется ввести», — ранее отмечала врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

Фото из личного архива семьи Варенковых.

