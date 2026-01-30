Я нашел ошибку
Главные новости:
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы
51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России
51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России
в Самаре завершили строительство операционного модуля
В Самаре завершили строительство операционного модуля
новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево
Новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево
Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков
Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.03
-0.24
EUR 90.98
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы

65
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы

Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов выступил с отчетом об итогах работы транспортной полиции за 2025 год на пленарном заседании Думы городского округа Сызрань.

В отчетном периоде 2025 года в Сызранском ЛО МВД России на транспорте зарегистрировано 2410 заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, из которых 669 составляют заявления (сообщения) о преступлениях, по итогам рассмотрения которых, возбуждено и поставлено на учет 180 уголовных дел, окончено производством и направлено в суд 130 уголовных дел. Раскрываемость преступлений в сравнении с прошлым годом возросла и составила 72,63%.

В ходе проведения следственных действий сотрудниками отдела окончено расследованием и направлено в суд 4 уголовных дела, относящихся к категории нераскрытых преступлений прошлых лет.

За совершение преступлений на объектах оперативного обслуживания линейного отдела выявлено 69 граждан, участие иностранных граждан доказано в совершении 2 преступлений.

За отчетный период 2025 года в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ возбуждено 22 уголовных дела, из них 18 преступлений или 81,8% относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, 16 из которых связанных со сбытом наркотических средств. Окончено расследованием и направлено в суд 14 уголовных дел данной категории.

Количество изъятых Сызранским ЛО МВД России на транспорте из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, составила более 2,3 килограммов.

На 50% уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах.

Совместно с сотрудниками транспортной безопасности на железнодорожных вокзалах ст. Сызрань-1, ст. Сызрань-город и ст. Кузнецк было пресечено 12 попыток проноса в зону транспортной безопасности оружия.

На объектах транспортного комплекса, в отчетном периоде выявлено 2918 административных правонарушений.

- Рамилю Магадяновичу – слова благодарности за ту работу сотрудников, которую выполняет линейный отдел. Большая нагрузка, риски общественной безопасности сегодня стоят перед нашим городом. Безусловно, все правоохранительные органы работают самоотверженно и напряженно, и линейный отдел не исключение, – отметил Глава Сызрани Сергей Володченков.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
41
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
113
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
189
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
484
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
972
Весь список