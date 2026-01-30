Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы

Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов выступил с отчетом об итогах работы транспортной полиции за 2025 год на пленарном заседании Думы городского округа Сызрань.

В отчетном периоде 2025 года в Сызранском ЛО МВД России на транспорте зарегистрировано 2410 заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, из которых 669 составляют заявления (сообщения) о преступлениях, по итогам рассмотрения которых, возбуждено и поставлено на учет 180 уголовных дел, окончено производством и направлено в суд 130 уголовных дел. Раскрываемость преступлений в сравнении с прошлым годом возросла и составила 72,63%.

В ходе проведения следственных действий сотрудниками отдела окончено расследованием и направлено в суд 4 уголовных дела, относящихся к категории нераскрытых преступлений прошлых лет.

За совершение преступлений на объектах оперативного обслуживания линейного отдела выявлено 69 граждан, участие иностранных граждан доказано в совершении 2 преступлений.

За отчетный период 2025 года в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ возбуждено 22 уголовных дела, из них 18 преступлений или 81,8% относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, 16 из которых связанных со сбытом наркотических средств. Окончено расследованием и направлено в суд 14 уголовных дел данной категории.

Количество изъятых Сызранским ЛО МВД России на транспорте из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, составила более 2,3 килограммов.

На 50% уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах.

Совместно с сотрудниками транспортной безопасности на железнодорожных вокзалах ст. Сызрань-1, ст. Сызрань-город и ст. Кузнецк было пресечено 12 попыток проноса в зону транспортной безопасности оружия.

На объектах транспортного комплекса, в отчетном периоде выявлено 2918 административных правонарушений.

- Рамилю Магадяновичу – слова благодарности за ту работу сотрудников, которую выполняет линейный отдел. Большая нагрузка, риски общественной безопасности сегодня стоят перед нашим городом. Безусловно, все правоохранительные органы работают самоотверженно и напряженно, и линейный отдел не исключение, – отметил Глава Сызрани Сергей Володченков.