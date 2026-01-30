Болельщики «Крыльев Советов» погасили за неделю больше 486 тысяч рублей долга клуба

Фанаты волжан продолжают помогать команде с решением финансовых трудностей.

Сбор средств стартовал 23 января. К 26-му числу болельщики «зелено-бело-синих» скинули порядка 186 тыс. рублей, за неделю сумма дошла примерно до 486,78 тыс. рублей. Сейчас «КС» должны предприятию «РТ-Капитал» 511,75 млн рублей (было — около 512,2 млн рублей).

И есть угроза банкротства. О проблеме уже писали испанские СМИ, помочь клубу обещал депутат Госдумы Владимир Плякин.

Недавно один из фанатов «Крылышек» рассказал, что идея появилась случайно. Ее главная цель — показать, что самарскую команду все-таки нужно сохранить.

При этом реакции со стороны клуба и руководства губернии не было. Хотя неофициально представители «КС» благодарны фанатам. Фанатам, которые не собираются останавливаться. Сегодня они уже отправили 12,2 тыс. рублей. А вчера был перевод на 245,38 тыс. рублей!

Сами же «Крылья Советов» начали второй зимний сбор в Турции, пишет Самара-МК.