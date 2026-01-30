Болельщики «Крыльев Советов» погасили за неделю больше 486 тысяч рублей долга клуба

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глаукому нельзя предотвратить на 100%, но её можно вовремя выявить. При своевременном и правильном лечении процесс ухудшения зрительных функций максимально замедляется или даже останавливается.
Врач-офтальмолог больницы имени Т. И. Ерошевского рассказала, как выявить глаукому вовремя
Масленица в этом году празднуется 22 февраля. Главной площадкой в Самаре по традиции станет площадь Куйбышева.
В Самаре готовятся к Масленице
В 2025 году федеральный Фонд поддержал запуск 13-ти новых производств в регионе, среди них есть участники федерального проекта «Производительность труда».
ФРП профинансировал 60 промышленных проектов губернии на 29,8 млрд рублей
3 февраля планируются работы на НСП №13/4.
«РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе
Проведенная в Сызрани ярмарка вакансий подтвердила востребованность адресного, подхода в работе территориального кадрового центра.
В Сызрани прошла мини-ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей 
В Оренбурге состоялось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.
Самарские дзюдоисты - призеры первенства ПФО
29-30 января Самарская область принимала участников практического семинара для регионов - потенциальных участников модернизации служб занятости населения пятой и шестой очереди.
Представители 29 регионов обсудили перспективы службы занятости на практическом семинаре в Самаре
Поддавшись панике и давлению «специалиста», тольяттинец перевел крупной суммы денег.
43-летний тольяттинец стал жертвой мошенников, потеряв 299 тысяч рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.03
-0.24
EUR 90.98
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Болельщики «Крыльев Советов» погасили за неделю больше 486 тысяч рублей долга клуба

217
Болельщики «Крыльев Советов» погасили за неделю больше 486 тысяч рублей долга клуба

Фанаты волжан продолжают помогать команде с решением финансовых трудностей.

Сбор средств стартовал 23 января. К 26-му числу болельщики «зелено-бело-синих» скинули порядка 186 тыс. рублей, за неделю сумма дошла примерно до 486,78 тыс. рублей. Сейчас «КС» должны предприятию «РТ-Капитал» 511,75 млн рублей (было — около 512,2 млн рублей).

И есть угроза банкротства. О проблеме уже писали испанские СМИ, помочь клубу обещал депутат Госдумы Владимир Плякин.

Недавно один из фанатов «Крылышек» рассказал, что идея появилась случайно. Ее главная цель — показать, что самарскую команду все-таки нужно сохранить.

При этом реакции со стороны клуба и руководства губернии не было. Хотя неофициально представители «КС» благодарны фанатам. Фанатам, которые не собираются останавливаться. Сегодня они уже отправили 12,2 тыс. рублей. А вчера был перевод на 245,38 тыс. рублей!

Сами же «Крылья Советов» начали второй зимний сбор в Турции, пишет Самара-МК. 

 

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Фанаты «Крыльев Советов» погасили 186 тысяч рублей долга самарской команды
26 января 2026, 13:48
Фанаты «Крыльев Советов» погасили 186 тысяч рублей долга самарской команды
Болельщики «зелено-бело-синих» продолжают отправлять деньги и ждут, когда руководство разберется с финансовыми трудностями. Общество
490
Болельщики ПФК «Крылья Советов» запустили акцию помощи клубу
24 января 2026, 13:55
Болельщики ПФК «Крылья Советов» запустили акцию помощи клубу
Фанаты донатят небольшими суммами — от 10 до 1000 рублей. Ранее стало известно, что «Крылья Советов» получили трансферный бан от РФС из-за задолженности. Спорт
701
Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков: предпосылок к завершению карьеры не вижу
22 января 2026, 12:20
Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков: предпосылок к завершению карьеры не вижу
Также он ответил, есть ли у самарского клуба долги перед футболистами. Ранее появилась информация о возможном банкротстве самарцев. Спорт
529
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
176
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
182
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
259
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
506
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1110
Весь список