«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления

В Самарской области дан старт фестивалю творчества «Самарская студенческая весна» для образовательных организаций высшего образования. Зародившись в 1993 году как площадка для студенческого творчества ВУЗов, фестиваль стал ключевым событием развития творческого потенциала молодёжи региона. Сегодня, несмотря на включение новых участников — обучающихся профессиональных образовательных организаций и представителей работающей молодёжи, — фестиваль для студентов ООВО продолжает быть ключевым событием молодёжного творчества.

В прошлом году фестиваль представил более 300 творческих студенческих номеров в различных направлениях — вокал, хореография, театр, оригинальный жанр и креативные индустрии. А участниками стали более 3000 студентов, которые показали лучшие концертные программы и индивидуальные номера.

В 2026 году в фестивале примут участие 14 ВУЗов Самарской области, которые представят собственные конкурсные концертные программы. Дополнительно в городе Самаре состоятся два конкурсных дня: в рамках них студенты образовательных организаций высшего образования совместно с представителями работающей молодёжи продемонстрируют индивидуальные творческие номера перед экспертным жюри.

Расширяются и творческие спецнаправления фестиваля. Теперь студенты ВУЗов могут подать заявки на участие в новых номинациях — «Видео» и «Мода», что позволит реализоваться в современных форматах искусства и креативных индустриях. Как и в других спецнаправлениях – для подачи заявки студенту необходимо обратиться к ответственному лицу в своем образовательном учреждении.

«Студвесна традиционно объединяет талантливую молодёжь региона. Для нас важно создавать условия, в которых студенты могут раскрыть творческий потенциал, обменяться идеями и найти новые возможности для самореализации. Каждый год мы стремимся сделать фестиваль более современным и интересным для участников. В этом году расширение конкурсной программы позволит большему числу студентов представить творческие идеи» — отметила руководитель фестиваля «Самарская студенческая весна», Елена Кудашова.

Уже в конце апреля состоится гала-концерт фестиваля, где для подведения итогов на одной сцене встретятся представители образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций и работающей молодёжи Самарской области.

Фестиваль реализуется при поддержке Правительства Самарской области и является региональным этапом программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».

Фото: министерство молодежной политики СО