«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления

Я нашел ошибку
Главные новости:
В соцмедиа размещена информация о том, что в селе Воскресенка Самарской области ненадлежащим образом используется пожарный автомобиль.
В СК СО проводят проверку - с какой целью используют пожарный автомобиль в селе Воскресенка
Главный врач Самарской стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин указал на продукты, которых следует избегать для сохранения здоровья зубов ребенка.
Главный детский стоматолог региона: рекомендации по уходу за полостью рта ребенка
Более 70 дорожных объектов запланировано к ремонту в 2026 году в Самарской области.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили развитие дорожной инфраструктуры
Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья".
В Тольяттинской горбольнице №5 работает новый аппарат МРТ
В ходе рабочего объезда территорий глава города Самары Иван Носков встретился с жителями Железнодорожного района 17 марта.
Самарские ресурсоснабжающие компании приступили к восстановлению благоустройства во дворах
17 марта на территории завода в городе Новокуйбышевске погибли трое рабочих, осуществляющих ремонтные работы в колодце, сообщили в СУ СКР СО.
Сегодня трое рабочих погибли на территории предприятия в Новокуйбышевске
На портале Госуслуг продолжается народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Региональный проект - в финал III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых с 15 по 20 марта проходит восьмой поток стажировки президентской программы «Мастер государственного управления для руководителей».
Губерния стала площадкой для внедрения ИИ в госуправление
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
0.82
EUR 92.66
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления

238
В Самарской области дан старт фестивалю творчества «Самарская студенческая весна» для образовательных организаций высшего образования. Зародившись в 1993 году как площадка для студенческого творчества ВУЗов, фестиваль стал ключевым событием развития творческого потенциала молодёжи региона. Сегодня, несмотря на включение новых участников — обучающихся профессиональных образовательных организаций и представителей работающей молодёжи, — фестиваль для студентов ООВО продолжает быть ключевым событием молодёжного творчества.
В прошлом году фестиваль представил более 300 творческих студенческих номеров в различных направлениях — вокал, хореография, театр, оригинальный жанр и креативные индустрии. А участниками стали более 3000 студентов, которые показали лучшие концертные программы и индивидуальные номера.
В 2026 году в фестивале примут участие 14 ВУЗов Самарской области, которые представят собственные конкурсные концертные программы. Дополнительно в городе Самаре состоятся два конкурсных дня: в рамках них студенты образовательных организаций высшего образования совместно с представителями работающей молодёжи продемонстрируют индивидуальные творческие номера перед экспертным жюри.
Расширяются и творческие спецнаправления фестиваля. Теперь студенты ВУЗов могут подать заявки на участие в новых номинациях — «Видео» и «Мода», что позволит реализоваться в современных форматах искусства и креативных индустриях. Как и в других спецнаправлениях – для подачи заявки студенту необходимо обратиться к ответственному лицу в своем образовательном учреждении.
«Студвесна традиционно объединяет талантливую молодёжь региона. Для нас важно создавать условия, в которых студенты могут раскрыть творческий потенциал, обменяться идеями и найти новые возможности для самореализации. Каждый год мы стремимся сделать фестиваль более современным и интересным для участников. В этом году расширение конкурсной программы позволит большему числу студентов представить творческие идеи» — отметила руководитель фестиваля «Самарская студенческая весна», Елена Кудашова.
Уже в конце апреля состоится гала-концерт фестиваля, где для подведения итогов на одной сцене встретятся представители образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций и работающей молодёжи Самарской области.
Фестиваль реализуется при поддержке Правительства Самарской области и является региональным этапом программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».
 Следить за ходом фестиваля можно в группе ВКонтакте: https://vk.com/studvesnasamara

 

Фото:   министерство молодежной политики СО

 

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
