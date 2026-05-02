В Самаре прошли масштабные учения, в ходе которых пожарные отработали сценарий эвакуации и тушения условного пожара в здании банка.
Пожарные отработали действия при возгорании в здании банка в Самаре
Врач-дерматовенеролог Шухман: сода и лимон разрушают естественную защиту эпидермиса.
Дерматолог рассказала об опасных для кожи бьюти-трендах
Ушла из жизни Елена Кашина - доктор педагогических наук, профессор кафедры английской филологии, сообщили в деканате факультета филологии и журналистики Самарского университета.
Ушла из жизни Елена Кашина - профессор Самарского университета
В Самарской губернии в апреле 2026 года среди редких имен для мальчиков - Никита, Архип, Владислав, Юрий, Феликс. 
Популярные имена для детей в апреле 1926 и 2026 годов в Самарской области
1 мая в 20:05 24-летний водитель, управляя автомашиной Lada Priora на 2 км. автодороги «Самара-Волгоград-Новокуйбышевск № 1» выехал на полосу встречного движения, где обгон запрещен, и допустил столкновение с легковой автомашиной Saab.
Массовое ДТП в Новокуйбышевске с участием четырех автомобилей: двое пострадавших
«Читаем детям о войне» – это ежегодная международная акция, которую проводит Самарская областная детская библиотека с 2010 года.
«Читаем детям о войне»: СОУНБ вновь присоединится к международной акции
Отделение неотложной помощи больницы им. Т.И. Ерошевского работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
Минздрав СО: 5 правил, как защитить глаза от травм на даче
6 мая в галерее «Новое пространство» откроется выставка творческих работ лауреатов XXXI конкурса «Жигулёвская палитра».
В СОУНБ представят работы молодых дарований изобразительного искусства
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Дерматолог рассказала об опасных для кожи бьюти-трендах

Врач-дерматовенеролог Шухман: сода и лимон разрушают естественную защиту эпидермиса.

Агрессивные домашние уходовые практики и сложные многоступенчатые схемы, активно продвигаемые в социальных сетях, могут наносить вред коже и приводить к стойким воспалениям, сухости и повышенной чувствительности. Об этом 2 мая рассказала «Известиям» врач-дерматовенеролог, косметолог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

По словам специалиста, стремление к «идеально гладкой» коже приводит к чрезмерному использованию кислот, скрабов и пилингов. При ежедневной эксфолиации разрушается защитный барьер кожи — роговой слой, который отвечает за удержание влаги и защиту от внешних факторов. В результате кожа становится более уязвимой к перепадам температуры, ветру и воде, а также может реагировать повышенной жирностью и воспалениями.

«Отдельную опасность представляет одновременное использование большого количества активных компонентов — ретинола, витамина С, кислот и ниацинамида. Такая комбинация может вызывать раздражение, нарушать кислотно-щелочной баланс кожи и снижать эффективность самих средств. В итоге у пользователей часто появляются шелушения, покраснения и пигментация», — пояснила эксперт.

Также Шухман предостерегла от домашних «народных рецептов» и механических чисток. Использование соды, лимонного сока, зубной пасты или агрессивных скрабов разрушает естественный защитный слой кожи и нарушает микрофлору. Вакуумные устройства для очищения пор могут травмировать сосуды и провоцировать купероз.

Опасение вызывает и тренд на так называемый скин-фастинг — полный отказ от уходовой косметики. По словам специалиста, без увлажнения и защиты кожа теряет влагу, становится более сухой и быстрее стареет, а также сильнее подвержена воздействию ультрафиолета и внешней среды.

Базовый уход должен оставаться стабильным и включать очищение, увлажнение и солнцезащиту. Даже жирная кожа нуждается в легких некомедогенных средствах, а полный отказ от ухода допустим только под наблюдением специалиста.

Ключевая ошибка современных бьюти-практик — стремление к быстрому результату. Кожа требует времени на восстановление и не переносит агрессивных экспериментов.

 

Отделение неотложной помощи больницы им. Т.И. Ерошевского работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
02 мая 2026, 15:17
Минздрав СО: 5 правил, как защитить глаза от травм на даче
Отделение неотложной помощи больницы им. Т.И. Ерошевского работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Здравоохранение
415
Врач-травматолог-ортопед (Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой) Павел Рыжов рассказал, Какие опасности могут подстерегать ребенка на отдыхе.
01 мая 2026, 15:28
Главный травматолог Самары: как майские выходные сделать безопасными для детей
Врач-травматолог-ортопед (Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой) Павел Рыжов рассказал, Какие опасности могут подстерегать... Здравоохранение
958
 В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику.
30 апреля 2026, 15:37
О работе медицинских служб региона в праздничные дни
 В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику. Здравоохранение
981
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
2 мая 2026  12:39
