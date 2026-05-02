Дерматолог рассказала об опасных для кожи бьюти-трендах

Агрессивные домашние уходовые практики и сложные многоступенчатые схемы, активно продвигаемые в социальных сетях, могут наносить вред коже и приводить к стойким воспалениям, сухости и повышенной чувствительности. Об этом 2 мая рассказала «Известиям» врач-дерматовенеролог, косметолог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

По словам специалиста, стремление к «идеально гладкой» коже приводит к чрезмерному использованию кислот, скрабов и пилингов. При ежедневной эксфолиации разрушается защитный барьер кожи — роговой слой, который отвечает за удержание влаги и защиту от внешних факторов. В результате кожа становится более уязвимой к перепадам температуры, ветру и воде, а также может реагировать повышенной жирностью и воспалениями.

«Отдельную опасность представляет одновременное использование большого количества активных компонентов — ретинола, витамина С, кислот и ниацинамида. Такая комбинация может вызывать раздражение, нарушать кислотно-щелочной баланс кожи и снижать эффективность самих средств. В итоге у пользователей часто появляются шелушения, покраснения и пигментация», — пояснила эксперт.

Также Шухман предостерегла от домашних «народных рецептов» и механических чисток. Использование соды, лимонного сока, зубной пасты или агрессивных скрабов разрушает естественный защитный слой кожи и нарушает микрофлору. Вакуумные устройства для очищения пор могут травмировать сосуды и провоцировать купероз.

Опасение вызывает и тренд на так называемый скин-фастинг — полный отказ от уходовой косметики. По словам специалиста, без увлажнения и защиты кожа теряет влагу, становится более сухой и быстрее стареет, а также сильнее подвержена воздействию ультрафиолета и внешней среды.

Базовый уход должен оставаться стабильным и включать очищение, увлажнение и солнцезащиту. Даже жирная кожа нуждается в легких некомедогенных средствах, а полный отказ от ухода допустим только под наблюдением специалиста.

Ключевая ошибка современных бьюти-практик — стремление к быстрому результату. Кожа требует времени на восстановление и не переносит агрессивных экспериментов.

