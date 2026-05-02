Ушла из жизни Елена Кашина - доктор педагогических наук, профессор кафедры английской филологии,  сообщили в деканате факультета филологии и журналистики Самарского университета.
Ушла из жизни Елена Кашина - профессор Самарского университета
В Самарской губернии в апреле 2026 года среди редких имен для мальчиков - Никита, Архип, Владислав, Юрий, Феликс. 
Популярные имена для детей в апреле 1926 и 2026 годов в Самарской области
1 мая в 20:05 24-летний водитель, управляя автомашиной Lada Priora на 2 км. автодороги «Самара-Волгоград-Новокуйбышевск № 1» выехал на полосу встречного движения, где обгон запрещен, и допустил столкновение с легковой автомашиной Saab.
Массовое ДТП в Новокуйбышевске с участием четырех автомобилей: двое пострадавших
«Читаем детям о войне» – это ежегодная международная акция, которую проводит Самарская областная детская библиотека с 2010 года.
«Читаем детям о войне»: СОУНБ вновь присоединится к международной акции
Отделение неотложной помощи больницы им. Т.И. Ерошевского работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
Минздрав СО: 5 правил, как защитить глаза от травм на даче
6 мая в галерее «Новое пространство» откроется выставка творческих работ лауреатов XXXI конкурса «Жигулёвская палитра».
В СОУНБ представят работы молодых дарований изобразительного искусства
Температура воздуха 3 мая в Самаре ночью +2, +4°С, днем +12, +14°С.
3 мая в регионе днем небольшой дождь, до +16°С
В Самарской области станет заметно теплее
В Самарской области станет заметно теплее
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
В СОУНБ представят работы молодых дарований изобразительного искусства

6 мая в галерее «Новое пространство» откроется выставка творческих работ лауреатов XXXI конкурса «Жигулёвская палитра».

6 мая в галерее «Новое пространство» откроется выставка творческих работ лауреатов XXXI конкурса «Жигулёвская палитра». В этом году он объединил 3137 юных художников из порядка 50 регионов России и Республики Беларусь.

Всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному искусству (с международным участием) «Жигулёвская палитра» уже более 30 лет предоставляет молодым творцам возможность совершить первые шаги в живописи и продемонстрировать свой талант широкой аудитории. Экспозицию составят работы лауреатов конкурса, обладательницей Гран-при стала Есения Белова, студентка Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина, с работой «Старая Самара».

Участие в конкурсе 2026 года приняли авторы от 5 до 22 лет – школьники, студенты и молодые мастера, для которых искусство стало способом говорить о памяти, семье, культуре и современности. В числе тем конкурса значились «Единство традиций народов России», «Герой нашего времени», «История России – история моей семьи», «Мосты поколений: дедушки, родители и я», «Там, на неведомых дорожках».

Во время открытия презентационной выставки состоится церемония вручения дипломов победителям конкурса, а также показ документального фильма «Валентин Пурыгин» режиссёра Е. Орлова,  посвящённого выдающемуся волжскому художнику Валентину Захаровичу Пурыгину, чьё творческое наследие насчитывает более 10 тысяч живописных полотен.

Выставка будет действовать с 6 по 20 мая. В этот период также будут проходить мастер-классы по предварительной записи, а 13 мая состоится церемония награждения лауреатов конкурса.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

6 мая в 15:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство».

Вход свободный!

0+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

