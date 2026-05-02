В СОУНБ представят работы молодых дарований изобразительного искусства

6 мая в галерее «Новое пространство» откроется выставка творческих работ лауреатов XXXI конкурса «Жигулёвская палитра». В этом году он объединил 3137 юных художников из порядка 50 регионов России и Республики Беларусь.

Всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному искусству (с международным участием) «Жигулёвская палитра» уже более 30 лет предоставляет молодым творцам возможность совершить первые шаги в живописи и продемонстрировать свой талант широкой аудитории. Экспозицию составят работы лауреатов конкурса, обладательницей Гран-при стала Есения Белова, студентка Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина, с работой «Старая Самара».

Участие в конкурсе 2026 года приняли авторы от 5 до 22 лет – школьники, студенты и молодые мастера, для которых искусство стало способом говорить о памяти, семье, культуре и современности. В числе тем конкурса значились «Единство традиций народов России», «Герой нашего времени», «История России – история моей семьи», «Мосты поколений: дедушки, родители и я», «Там, на неведомых дорожках».

Во время открытия презентационной выставки состоится церемония вручения дипломов победителям конкурса, а также показ документального фильма «Валентин Пурыгин» режиссёра Е. Орлова, посвящённого выдающемуся волжскому художнику Валентину Захаровичу Пурыгину, чьё творческое наследие насчитывает более 10 тысяч живописных полотен.

Выставка будет действовать с 6 по 20 мая. В этот период также будут проходить мастер-классы по предварительной записи, а 13 мая состоится церемония награждения лауреатов конкурса.

6 мая в 15:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство».

Вход свободный!

0+

Фото: пресс-служба СОУНБ