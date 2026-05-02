Самарские студенты-вокалисты достойно представили учебное заведение на XIII Международном вокальном конкурсе «Искусство пения»

Студенты специальности «Вокальное искусство» Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова достойно представили учебное заведение на XIII Международном вокальном конкурсе «Искусство пения», посвященном 170-летию со дня рождения С.И. Танеева.

Конкурс проходил 25-26 апреля 2026 года в Москве, а его организатором выступила Академия хорового искусства имени В.С.Попова.

В конкурсе приняли участие студенты и ассистенты-стажёры высших учебных заведений, а также учащиеся и студенты музыкальных училищ и колледжей из России и ближнего зарубежья, включая Москву, Рязань, Омск, Уфу, Минск, Тверь, Ростов-на-Дону и другие.

По результатам конкурсных прослушиваний, проходивших в два тура наши студенты показали хорошие результаты:

️Хахленков Михаил (класс преподавателя Виктора Семёновича Козлова) стал лауреатом III степени;

️Волкова Полина (класс преподавателя Алехиной Елены Александровны) и Аверкина Алена (класс преподавателя Афанасьевой Натальи Алексеевны) получили звание дипломанта конкурса.