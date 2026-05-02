СМИ: «Жигулевский пивзавод» прекращает выпускать один из популярных сортов пива

Появилась информация, что «Жигулевский пивзавод» прекращает выпускать один из популярных сортов пива.

«С 1 мая Жигулевский пивзавод снял с производства „Кельш“. Пиво, рецепт которого представили немецкие пивовары из Кельна, обходится дорого в себестоимости (320р за бутылку), поэтому в линейке пивзавода его больше не будет», — сообщил телеграм-канал «Так Себе Медиа».

При этом на сайте пивзавода и на странице предприятия «ВКонтакте» никакой информации на этот счет нет. Сорт пива «Кельш» значится в ассортименте продукции завода без каких-либо пометок относительно окончания производства, пишет 63.ру.

В июне 2025 года в Роспотребнадзоре озвучили цифры, которые отражают любовь самарцев к пенному напитку. В ведомстве рассказали, что в среднем житель региона выпил за 2024 год 57,4 литра пива, а в 2023 — 56,1 литра. Это больше среднероссийского показателя в 49,72 литра на человека в 2024 году.