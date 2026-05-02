В Самарской области станет заметно теплее

Непогода наконец-то уходит из Самарской области. К середине следующей недели синоптики прогнозируют потеплее до 22-23 градусов.

«Днем во вторник, 5 мая, ожидается 17-22 градуса. Осадков не прогнозируется. На следующий день, 6 мая, будет еще теплее — 18-23. Возможен небольшой дождь. Днем 7 мая также ожидается 18-23 градуса. Вероятны осадки», — сообщили в Приволжском УГМС.

Ночами тоже постепенно станет теплее. Так, в ночь на 5 мая синоптики прогнозируют 2-7 градусов, а на 6 мая — уже 7-12, пишет 63.ру.