Самарская область обеспечивает себя мясом лишь на 44,5%

У Самарской области есть большой потенциал для развития производства свинины и говядины. Определяют это низкие показатели самообеспеченности мясом. Таким мнением с Волга Ньюс поделились участники рынка.

По данным регионального минсельхоза, самообеспеченность Самарской области мясом составила лишь 44,5% по итогам 2025 года. Объемы производства свинины и говядины - одни из самых низких в Приволжском федеральном округе: 21,2 тысячи тонн (-20% за год) и 55,4 тысячи тонн (-3% за год), соответственно.

Участники рынка говорят, что существующих объемов производства не хватает для полноценного обеспечения рынка. Поэтому новые предприятия точно будут обеспечены спросом.

"В Самаре есть достаточно большое количество переработчиков, развивающаяся зона общепита. Соответственно, любая сырьевая база будет востребована. Например, наше предприятие производит деликатесы и колбасы. Свинину мы закупаем в Белгороде, Курске, зонах Черноземья и Юга, так как мощностей самарских комплексов не хватает. Да, говядину берем у местных фермеров. Но чтобы удовлетворить потребности всех участников рынка, объемы производства должны быть больше", - констатировал директор ООО "Честный продукт" Максим Гинзбург.

Закрыть потребность в мясе на прилавках самарских магазинов также помогают другие регионы. Поставщиками гипермаркетов в большинстве своем служат агрохолдинги. Например, в "Ленту" свинину привозят Новопушкинский мясокомбинат (Саратовская область), "Агроэко" (Воронежская область), "Черкизово" (Пензенская/Московская область), "Мираторг" (Брянская область) и МПК "Атяшевский" (Мордовия). Говядину поставляют из Удмуртии (компания "Эталон").

"Из локальных поставщиков мяса в ассортименте "Гипер Ленты" представлена продукция "Мясного дома" и мясокомбината "Лада". Их доля в продажах свинины составляет более 10%", - сообщили в пресс-службе ритейлера.

В самарские магазины "Ашан" привозят мясо из различных регионов ЦФО и ПФО. Также продукция поставляется с мясоперерабатывающего завода "АШАН Ритейл Россия" в Тамбове.