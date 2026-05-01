Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Праздником Весны и Труда

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Он имеет давнюю историю и богатые традиции. Первомайский лозунг – Мир! Труд! Май! – вдохновлял наш народ на самоотверженный труд в первые пятилетки, в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления страны, воспитывал в молодежи уважение к старшему поколению, готовность честно трудиться ради будущего нашей страны.

Самарская область всегда была регионом трудовой славы, территорией, где решались задачи государственной важности. И сегодня здесь реализуются проекты, имеющие огромное значение в масштабах всей страны, – в сфере ОПК, в авиакосмической, автомобилестроительной, нефтехимической и других отраслях промышленности.

Один из приоритетов в работе регионального Правительства – обеспечение занятости населения, подготовка кадров для экономики. В регионе реализуется национальный проект «Кадры», инициированный Президентом страны В.В. Путиным, функционируют современные кадровые центры «Работа России», представляющие собой новую модель содействия трудоустройству граждан, поддержки предприятий и организаций.

Особое внимание уделяется занятости участников специальной военной операции и членов их семей. По этому показателю регион в прошлом году вошел в ТОП-5 субъектов Российской Федерации. В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» Самарская область заняла второе место в России по повышению производительности труда.

Мы и дальше будем активно работать по таким ключевым направлениям, как подготовка квалифицированной рабочей силы, обеспечение безопасности труда, повышение его производительности, улучшение качества жизни трудящихся.

Дорогие друзья! Благодарю каждого из вас за вклад в развитие родного края, за вовлеченность в решение тех грандиозных задач, которые стоят сегодня перед нашей Отчизной как на поле боя, так и в тылу. Большое спасибо ветеранам труда, чьими достижениями гордится наша область и вся Россия.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия, мирного неба над головой и успехов во всех начинаниях на благо Родины!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев