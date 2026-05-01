С 19:00 1 мая по 20:00 6 мая в Самаре полностью перекроют для движения автотранспорта перекресток проспекта Ленина и улицы Осипенко, где стартует ремонт трамвайного полотна и переезда.
Самарцам рассказали правила подготовки дачи к летнему сезону
спрос на банщиков вырос на 22% перед майскими праздниками
Полицейские организовали для ребят экскурсию по Музею истории органов внутренних дел Самарской области
В Самарской области запустили новые «Ласточки» в Сызрань и Тольятти
Следующая индексация социальных пенсий для работающих пенсионеров запланирована на 1 августа
В Самарской области изменили правила приёма в вузы
объем озеленения в Самаре нужно увеличить почти в четыре раза
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Праздником Весны и Труда

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Праздником Весны и Труда

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Он имеет давнюю историю и богатые традиции. Первомайский лозунг – Мир! Труд! Май! – вдохновлял наш народ на самоотверженный труд в первые пятилетки, в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления страны, воспитывал в молодежи уважение к старшему поколению, готовность честно трудиться ради будущего нашей страны.

Самарская область всегда была регионом трудовой славы, территорией, где решались задачи государственной важности. И сегодня здесь реализуются проекты, имеющие огромное значение в масштабах всей страны, – в сфере ОПК, в авиакосмической, автомобилестроительной, нефтехимической и других отраслях промышленности.

Один из приоритетов в работе регионального Правительства – обеспечение занятости населения, подготовка кадров для экономики. В регионе реализуется национальный проект «Кадры», инициированный Президентом страны В.В. Путиным, функционируют современные кадровые центры «Работа России», представляющие собой новую модель содействия трудоустройству граждан, поддержки предприятий и организаций.

Особое внимание уделяется занятости участников специальной военной операции и членов их семей. По этому показателю регион в прошлом году вошел в ТОП-5 субъектов Российской Федерации. В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» Самарская область заняла второе место в России по повышению производительности труда.

Мы и дальше будем активно работать по таким ключевым направлениям, как подготовка квалифицированной рабочей силы, обеспечение безопасности труда, повышение его производительности, улучшение качества жизни трудящихся.

Дорогие друзья! Благодарю каждого из вас за вклад в развитие родного края, за вовлеченность в решение тех грандиозных задач, которые стоят сегодня перед нашей Отчизной как на поле боя, так и в тылу. Большое спасибо ветеранам труда, чьими достижениями гордится наша область и вся Россия.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия, мирного неба над головой и успехов во всех начинаниях на благо Родины!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
30 апреля 2026, 14:02
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
Так, 1 и 9 мая клиентов примут только дежурные офисы. 2 и 3 мая откроются отделения, которые обычно работают по выходным. Финансы и Банки
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
30 апреля 2026, 11:46
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
Глава региона пообщался с руководителями пожарно-спасательных отрядов, поблагодарил за добросовестную работу и поздравил с профессиональным праздником –... Общество
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
30 апреля 2026, 09:48
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
Ваш труд требует мужества, самоотверженности и высочайшего мастерства. Каждый день вы стоите на страже безопасности граждан, рискуя собой ради спасения жизней... Общество
