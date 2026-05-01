С 19:00 1 мая по 20:00 6 мая в Самаре полностью перекроют для движения автотранспорта перекресток проспекта Ленина и улицы Осипенко, где стартует ремонт трамвайного полотна и переезда.
Самарцам рассказали правила подготовки дачи к летнему сезону
спрос на банщиков вырос на 22% перед майскими праздниками
Полицейские организовали для ребят экскурсию по Музею истории органов внутренних дел Самарской области
В Самарской области запустили новые «Ласточки» в Сызрань и Тольятти
Следующая индексация социальных пенсий для работающих пенсионеров запланирована на 1 августа
В Самарской области изменили правила приёма в вузы
объем озеленения в Самаре нужно увеличить почти в четыре раза
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.8
-0.08
EUR 88.64
0.86
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Более половины россиян сознательно «отключаются» от новостей

Свыше половины (55%) россиян  стараются ограничивать поток новостей, чтобы снизить уровень стресса. К такому выводу пришло коммуникационное агентство «Дела PR».

Согласно данным исследования, около 15% респондентов практически отказались от регулярного потребления новостей, еще порядка 40% сократили его частично. Примерно каждый десятый пока только задумывается об этом, но не предпринимает конкретных шагов. Около трети участников исследования продолжают следить за повесткой в прежнем объеме.

Основным драйвером таких изменений становится эмоциональная нагрузка: примерно половина опрошенных признаются, что им тяжело справляться с большим количеством негативных сообщений. Среди других причин — снижение доверия к СМИ (38%) и желание освободить время для личной жизни, хобби и саморазвития (порядка 30%).

На этом фоне аудитория начинает пересматривать модель медиапотребления. Даже среди тех, кто не отказывается от новостей полностью, большинство старается реже обращаться к ним: чуть больше половины (52%) просматривают повестку один раз в день. При этом 25% — продолжают читать новости несколько раз в день, еще примерно 18% — несколько раз в неделю.

Параллельно усиливается избирательность в выборе источников. Около трети респондентов уже сократили число используемых каналов до трех основных, примерно 35–40% отказались от части источников, а еще 27% допускают, что сделают это при усилении негативной повестки. Лишь небольшая доля опрошенных (7%) отмечает, что стала потреблять больше новостей, чем год назад.

Меняются и предпочтения в контенте. Пользователи все чаще избегают сообщений о кризисах, конфликтах и чрезвычайных происшествиях, отдавая приоритет более нейтральным или полезным материалам. Так, более половины (53%) аудитории выбирают практические советы и лайфхаки, примерно 40% — научно-популярные и образовательные материалы, а также визуально привлекательный контент о природе, культуре и путешествиях. Новости о позитивных изменениях и инициативах интересны каждому пятому.

После контакта с негативной повесткой люди стараются переключаться: чаще всего они общаются с близкими (63%), обращаются к развлекательному контенту (порядка 45–50%) или уделяют время хобби (около 40%). Каждый третий выбирает физическую активность как способ снизить напряжение.

«В потоке негативных новостей читателю легко потерять ощущение реальности. В состоянии тревоги человек становится более восприимчив к импульсивным решениям — например, к эмоциональным покупкам, — а в итоге испытывает еще больше стресса и начинает меньше доверять информации в целом. Это подтверждают и результаты нашего исследования. Мы — все, кто формирует информационную повестку, — несем ответственность перед обществом за её безопасность и достоверность. Сейчас всем компаниям, брендам, рекламодателям как никогда важно давать проверенную, полезную информацию и понятные сценарии действий, которые можно применять в жизни. Без этого люди будут всё чаще сокращать потребление контента», — отмечает Яна Воронина, директор по развитию коммуникационного агентства «Дела PR».

Теги: Опрос

30% самарцев планируют выезд на шашлыки на майских праздниках
01 мая 2026, 11:19
30% самарцев планируют выезд на шашлыки на майских праздниках
Традиционно за шашлыки активнее выступают мужчины (суммарно 35%, в то время как среди женщин — 25%). Реже всего отказывается от шашлыков молодежь до 35 лет. Общество
сумма расходов жителей Самары на «Последний звонок» в среднем составит 14 тысяч рублей
30 апреля 2026, 13:45
Сумма расходов жителей Самары на «Последний звонок» в среднем составит 14 тысяч рублей
Больше половины жителей Самары (61%) считают, что наряд для «Последнего звонка» должен быть в первую очередь удобным. Чуть меньше опрошенных (59%) делают выбор... Общество
34% жителей Самары планируют уделить майские праздники просмотру фильмов и сериалов
30 апреля 2026, 13:11
34% жителей Самары планируют уделить майские праздники просмотру фильмов и сериалов
Для многих россиян майские праздники становятся не только временем отдыха на природе или за городом, но и возможностью эмоциональной «перезагрузки». Общество
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Праздником Весны и Труда
1 мая 2026  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Праздником Весны и Труда
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
30 апреля 2026  14:02
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
30 апреля 2026  11:46
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
30 апреля 2026  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
29 апреля 2026  19:35
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
