Более половины россиян сознательно «отключаются» от новостей

Свыше половины (55%) россиян стараются ограничивать поток новостей, чтобы снизить уровень стресса. К такому выводу пришло коммуникационное агентство «Дела PR».

Согласно данным исследования, около 15% респондентов практически отказались от регулярного потребления новостей, еще порядка 40% сократили его частично. Примерно каждый десятый пока только задумывается об этом, но не предпринимает конкретных шагов. Около трети участников исследования продолжают следить за повесткой в прежнем объеме.

Основным драйвером таких изменений становится эмоциональная нагрузка: примерно половина опрошенных признаются, что им тяжело справляться с большим количеством негативных сообщений. Среди других причин — снижение доверия к СМИ (38%) и желание освободить время для личной жизни, хобби и саморазвития (порядка 30%).

На этом фоне аудитория начинает пересматривать модель медиапотребления. Даже среди тех, кто не отказывается от новостей полностью, большинство старается реже обращаться к ним: чуть больше половины (52%) просматривают повестку один раз в день. При этом 25% — продолжают читать новости несколько раз в день, еще примерно 18% — несколько раз в неделю.

Параллельно усиливается избирательность в выборе источников. Около трети респондентов уже сократили число используемых каналов до трех основных, примерно 35–40% отказались от части источников, а еще 27% допускают, что сделают это при усилении негативной повестки. Лишь небольшая доля опрошенных (7%) отмечает, что стала потреблять больше новостей, чем год назад.

Меняются и предпочтения в контенте. Пользователи все чаще избегают сообщений о кризисах, конфликтах и чрезвычайных происшествиях, отдавая приоритет более нейтральным или полезным материалам. Так, более половины (53%) аудитории выбирают практические советы и лайфхаки, примерно 40% — научно-популярные и образовательные материалы, а также визуально привлекательный контент о природе, культуре и путешествиях. Новости о позитивных изменениях и инициативах интересны каждому пятому.

После контакта с негативной повесткой люди стараются переключаться: чаще всего они общаются с близкими (63%), обращаются к развлекательному контенту (порядка 45–50%) или уделяют время хобби (около 40%). Каждый третий выбирает физическую активность как способ снизить напряжение.

«В потоке негативных новостей читателю легко потерять ощущение реальности. В состоянии тревоги человек становится более восприимчив к импульсивным решениям — например, к эмоциональным покупкам, — а в итоге испытывает еще больше стресса и начинает меньше доверять информации в целом. Это подтверждают и результаты нашего исследования. Мы — все, кто формирует информационную повестку, — несем ответственность перед обществом за её безопасность и достоверность. Сейчас всем компаниям, брендам, рекламодателям как никогда важно давать проверенную, полезную информацию и понятные сценарии действий, которые можно применять в жизни. Без этого люди будут всё чаще сокращать потребление контента», — отмечает Яна Воронина, директор по развитию коммуникационного агентства «Дела PR».