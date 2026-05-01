На Госуслугах стартовало народное голосование за Культурную столицу‑2028

Выберите, какой город достоин звания Культурной столицы 2028 года! Народное голосование продлится на Госуслугах до 30 ноября, его результаты учтут эксперты при определении победителя. Город, набравший больше всего голосов, победит в номинации «Народное голосование».
Условия участия в голосовании
- - подтверждённая учётная запись Госуслуг
- - выбрать можно до 5 городов
Конкурс «Культурная столица года» призван поддержать культурное развитие регионов, раскрыть их самобытность и повысить туристическую и экономическую привлекательность городов. Принять в нём участие могут административные центры субъектов РФ вне зависимости от числа жителей, а также любые города и городские агломерации с населением не менее 200 тыс. человек. Москва и Санкт-Петербург участие в конкурсе не принимают. На 1 мая заявки подали 14 городов.
Ранее Культурной столицей 2024 года стал Нижний Новгород, 2025 года — Грозный, 2026 года — Омск. В 2027 году звание перейдёт Челябинску.