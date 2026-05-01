С 19:00 1 мая по 20:00 6 мая в Самаре полностью перекроют для движения автотранспорта перекресток проспекта Ленина и улицы Осипенко, где стартует ремонт трамвайного полотна и переезда.
Самарцам рассказали правила подготовки дачи к летнему сезону
Спрос на банщиков вырос на 22% перед майскими праздниками
Полицейские организовали для ребят экскурсию по Музею истории органов внутренних дел Самарской области
В Самарской области запустили новые «Ласточки» в Сызрань и Тольятти
Следующая индексация социальных пенсий для работающих пенсионеров запланирована на 1 августа
В Самарской области изменили правила приёма в вузы
Объем озеленения в Самаре нужно увеличить почти в четыре раза
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Самарские полицейские пришли на помощь женщине, попавшей в беду

В вечернее время в полицию поступил звонок от взволнованного мужчины, который сообщил, что его жена 1962 года рождения ушла на прогулку вдоль берега реки Волги в районе улицы Советской Армии г. Самары, а позже позвонила ему и сказала, что не рассчитала время и заблудилась в темноте.

На место предполагаемого начала прогулки незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции, им удалось несколько раз связаться с женщиной по сотовому телефону, но из‑за дезориентации и наступившей темноты она не могла точно указать своё местоположение.

Ситуация осложнялась тем, что с момента начала прогулки прошло уже несколько часов, температура на улице опустилась, и женщина могла серьёзно пострадать от переохлаждения.

Полицейские действовали максимально оперативно, понимая, что каждая минута может быть критически важна для безопасности и здоровья пропавшей.

Ночью в затопленной лесополосе сотрудники полиции обнаружили пожилую женщину.

В темноте она поскользнулась на мокром склоне и упала, получив повреждения от веток деревьев – многочисленные ссадины и порезы, а также сильно замёрзла.

Полицейские помогли женщине выбраться, оказали первую помощь и сопроводили до служебного автомобиля. Пострадавшую незамедлительно доставили в медицинское учреждение для осмотра и дальнейшего оказания необходимой помощи.

О благополучном завершении поисков сотрудники полиции сразу сообщили родственникам женщины. Спасённая и её близкие искренне поблагодарили полицейских за профессионализм и чуткость.

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности. 

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Праздником Весны и Труда
