30% самарцев планируют выезд на шашлыки на майских праздниках

Традиция выезда на шашлыки остается неотъемлемой частью отдыха в майские праздники. В опросе SuperJob приняли участие жители города.



Самостоятельно жарить мясо на майских намерены 26% опрошенных, 2% приглашены на шашлыки к родственникам или друзьям, 2% будут и сами жарить, и ходить в гости на шашлыки. У 44% опрошенных нет таких планов.



Традиционно за шашлыки активнее выступают мужчины (суммарно 35%, в то время как среди женщин — 25%). Реже всего отказывается от шашлыков молодежь до 35 лет, а лично стоять у мангала чаще готовы люди старше 45. Чаще планами на шашлыки делились горожане, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц: они активнее тех, кто получает меньше, и сами устраивают шашлыки, и ходят в гости. Наибольшую же шашлычную активность в майские праздники проявляют семьи с детьми.



В мясных предпочтениях самарцев — шашлык из свинины (38%), на втором месте — ассорти из разных видов мяса (26%), на третьем — курица 16%.



Время проведения: 20—24 апреля 2026 года