В Самаре растет интерес к подработке с гибким графиком и быстрыми выплатами. По данным Авито Подработки, исполнители чаще выбирают смены без опыта, с возможностью самостоятельно планировать занятость и оперативно получать вознаграждение.

Открывает подборку смена для мастеров на час. Исполнителям предстоит выполнять бытовые и монтажные работы — от замены розеток и сантехники до более сложных задач. Формат подходит для тех, кто хочет брать заказы разного уровня и работать в удобном графике. Предлагаемое вознаграждение — от 6 000 ₽ за смену.

Также в подборке — смены для промоутеров. Исполнители занимаются распространением листовок по своему району, могут самостоятельно выбирать время и объем задач. Формат доступен с 14 лет и позволяет начать подрабатывать без опыта, получая выплаты сразу после выполнения. Предлагаемое вознаграждение — от 1 500 до 4 500 ₽ за смену.

Завершает подборку смена для курьеров. Исполнители доставляют заказы из заведений, выбирая удобный район и график. Работать можно пешком или с использованием транспорта, совмещая подработку с учебой или основной занятостью. Предлагаемое вознаграждение — до 5 020 ₽ за смену.