Самарский университет им. Королева - победитель конкурсного отбора на разработку студенческих спутников

202
Подведены итоги конкурсного отбора на разработку студенческих спутников в рамках федерального проекта «Кадры для космоса».

Подведены итоги конкурсного отбора на разработку студенческих спутников в рамках федерального проекта «Кадры для космоса». Наивысшее количество баллов по результатам экспертной оценки получили проекты Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва.

В качестве победителя университет получит субсидию на реализацию двух проектов. Общая сумма финансирования составит 52,85 млн рублей — по 26,425 млн рублей на каждый спутник.

В ходе реализации проектов будут разработаны, протестированы и изготовлены спутники с полезной нагрузкой - наноспутник «СамСат Королёвец» на базе собственной универсальной платформы «СамСат» и группировка из восьми сверхмалых космических аппаратов формата 2tU. Завершить все работы планируется до конца 2026 года.

Самарский университет им. Королёва обладает уникальным опытом и компетенциями по созданию малых космических аппаратов. Здесь были разработаны спутники серии «АИСТ». Университет сформировал собственную орбитальную группировку и наземный комплекс управления космическими аппаратами. Вуз также активно развивает направление наноспутников формата кубсат собственной конструкции, осваивая роботизированную сборку и автоматизированное производство. Благодаря интеграции научных школ в области геоинформатики и компьютерной оптики университет создаёт уникальную бортовую аппаратуру (гиперспектрометры) и системы обработки космических данных.

Федеральный проект Минобрнауки России «Кадры для космоса» реализуется в рамках национального проекта «Космос» и направлен на создание целостной системы подготовки высококвалифицированных специалистов для ракетно-космической отрасли.

Стратегической целью проекта является обеспечение космической отрасли России компетентными специалистами, способными решать задачи национального масштаба - от фундаментальных исследований до создания перспективных космических систем и комплексов согласно Концепции технологического развития до 2030 года, сообщает пресс-служба Самарского университета.

 

Фото:   Самарский университет им. Королёва

