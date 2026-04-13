Я нашел ошибку
Главные новости:
Открыта запись на выездной прием УПЧ в Самарской области в Нефтегорском районе
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году.
СамГМУ выплатит до 350 000 рублей абитуриентам с высокими баллами за ЕГЭ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.87
EUR 90.01
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СамГМУ выплатит до 350 000 рублей абитуриентам с высокими баллами за ЕГЭ

103
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году.

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ – 270 баллов и более, – которые будут поступать в университет в текущем году. Теперь размер ежемесячных выплат для них вырос вдвое: с 10 до 20 тысяч рублей в месяц. Выплаты будут производиться в течение учебного года, исключая каникулярное время, что в сумме составит 200 тысяч рублей при условии успешно сданной первой сессии. Данные выплаты дополнят академическую стипендию. При этом высокобалльникам предоставляется место в общежитии.

Особые условия предусмотрены для абитуриентов-стобалльников: за каждый предмет, сданный на максимальное количество баллов, СамГМУ дополнительно выплатит 50 тысяч рублей. Таким образом, абитуриент, имеющий три стобалльных результата, может единоразово получить 150 тысяч рублей. Данные выплаты студенты получат в конце 2026 года.

Таким образом, общая сумма поддержки СамГМУ для лучших студентов-первокурсников достигнет 350 тысяч рублей.

Важно, что эти меры распространяются не только на бюджетников, но и на студентов, поступающих в СамГМУ на внебюджетное обучение. Они получат скидку, равную размеру дополнительной стипендии и выплат.

«Талантливые мотивированные абитуриенты с высокими результатами ЕГЭ все чаще предпочитают СамГМУ при выборе медицинского университета, — комментирует ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. – Для нас важно поддерживать таких ребят, в том числе финансово. Для них созданы все возможности: реализуются передовые образовательные программы с погружением в профессию с первых курсов, есть широкие возможности самореализации при поддержке опытных наставников как в медицине, науке, инновациях, так и во внеучебной деятельности. И конечно, они могут не только знакомиться с реальными инновационными разработками, созданными в СамГМУ как в первом медицинском технологическом университете, но и сами стать теми, кто уже сегодня создает медицину будущего».

 

Фото:   пресс-служба Сам ГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
