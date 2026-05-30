Вячеслав Федорищев сообщил о решении создать парк на стрелке рек Волги и Самары

В субботу, 30 мая, губернатор Вячеслав Федорищев в ходе рабочего объезда Самары вместе с главой города Иваном Носковым осмотрел территорию грузового речного порта на стрелке рек Волги и Самары в Куйбышевском районе. Глава региона сообщил о решении перенести порт, а на его месте создать парк и в дальнейшем развивать территорию в интересах жителей.

«Мы с Иваном Николаевичем Носковым приняли окончательное решение по развитию территории стрелки, одной из самых перспективных в городе. Сейчас здесь находится порт, находящийся в региональной собственности. Порт уже давно не выполняет свою функцию, работы ведутся минимально. Мы говорили в прошлом году о том, что мы видим здесь большое масштабное развитие. Планировали провести международный конкурс, но экономическая ситуация сейчас не позволяет говорить о новых капиталоемких вложениях. Вместе с тем, территория должна развиваться, – сказал Вячеслав Федорищев. – Мы приняли следующее решение. Территория станет через год полностью свободной от всех портовых работ, все активности перенесем в другие точки. Далее площадку полностью расчистим, проведем проектирование и начнем летом 2027 года строить ландшафтный парк».

Глава региона отметил, что ландшафтный парк позволит открыть стрелку рек Волги и Самары для жителей города, подготовить территорию к ее дальнейшему развитию.

«Нам важно, чтобы люди как можно быстрее получили здесь качественное общественное пространство», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор отметил, что территория Куйбышевского района требует развития, очевиден дефицит социальной инфраструктуры.

«В частности, нам не хватает здесь школ и спортивных объектов. Куйбышевский район должен развиваться комплексно. С главой города обсудили, он предложил в перспективе на территории стрелки построить школу и спортивный объект. Планируем сделать это вместе с крупным девелопером. Работа не простая, займет много времени, но она очень важная, – сказал Вячеслав Федорищев. – Город у нас замечательный и должен развиваться в разные стороны. Должны появляться новые общественные территории для отдыха жителей».

Глава Самары Иван Носков подчеркнул важность развития территории стрелки.

«Стрелка – это историческое место для самарцев, и красивейшая территория для создания рекреационного пространства. Поэтому наведение здесь порядка напрашивалось давно. После благоустройства эта площадка станет местом притяжения для самарцев и гостей города, для развития малого и среднего бизнеса. Чем больше таких благоустроенных красивых мест будет вдоль берегов Волги и Самары, тем лучше это для нашего города! Благодарю губернатора Вячеслава Федорищева за внимание к Самаре и реализацию этого крупного инфраструктурного проекта», – сказал Иван Носков.

В ходе объезда Самары, в котором также принимал участие Герой РФ Денис Портнягин, Вячеслав Федорищев осмотрел старый город. Здесь сохранена плотная историческая застройка, значительная часть зданий – объекты культурного наследия. Губернатор вместе с главой Самары и руководителем государственной инспекции по охране ОКН обсудил перспективы восстановления отдельных зданий.

«Дал ряд поручений. Поставил задачу обязательно привлекать к этой работе общественные объединения, волонтеров, неравнодушных жителей. При этом необходимо приводить в порядок не только исторические здания, но и в целом благоустраивать территорию», – отметил глава региона.

Также Вячеслав Федорищев посетил «Инклюзивный Ресурсный Центр». Общественная организация объединяет активную молодежь с инвалидностью, помогает им социализироваться через добровольчество.

«На днях руководитель центра Алексей Транцев обратился ко мне через MAX, пригласил приехать. Пообещал, что обязательно приеду», – сообщил глава региона.

Вячеслав Федорищев пообщался с сотрудниками и волонтерами центра.

«Узнал, что у ребят есть проблема: в феврале из-за прорыва трубы был затоплен их офис, расположенный на первом этаже жилого дома. Требуется замена труб и ремонт. Поможем. С ресурсоснабжающей организацией договоримся по обновлению коммуникаций. Решим все вопросы с ремонтом центра и его дополнительным оснащением. Курировать выполнение этой задачи будет Алексей Сатонин, старший преподаватель СамГТУ, член партии «Единая Россия», – отметил губернатор.

Фото: пресс-служба правительства СО