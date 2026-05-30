В Минске стартовал розыгрыш открытого чемпионата Союзного государства по фехтованию «Кубок сильнейших спортсменов».
Антон Бородачев выиграл открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию
В субботу, 30 мая, в Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026».
Подведены итоги журналистских конкурсов на призы губернатора Самарской области и «Золотое перо губернии»
30 мая глава региона посетил в Новокуйбышевске стрелковый комплекс «Ранчо». Здесь проходят обучение сотрудники всех спецподразделений региона.
Вячеслав Федорищев сегодня посетил в Новокуйбышевске стрелковый комплекс «Ранчо»
28 и 29 мая глава Самары Иван Носков  проверил готовность загородных детских лагерей к летнему сезону.
Иван Носков: «Все лагеря Самары к сезону готовы, ремонтные работы завершены в срок»
В субботу, 30 мая, губернатор Вячеслав Федорищев в ходе рабочего объезда Самары вместе с главой города Иваном Носковым осмотрел территорию грузового речного порта на стрелке рек Волги и Самары в Куйбышевском районе.
Вячеслав Федорищев сообщил о решении создать парк на стрелке рек Волги и Самары
18 мая 2026 года в Самаре несколько человек избили и ограбили участника СВО. Мужчина был госпитализирован.
В Самаре возбуждено уголовное дело о покушении на убийство участника СВО
Минздрав утвердил новый перечень медицинских должностей
Минздрав утвердил новый перечень медицинских должностей
Температура воздуха 31 мая в Самаре ночью +7, +9°С, днем +17, +19°С.
31 мая в регионе местами гроза, возможен град, до +19°С
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…»
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
Вячеслав Федорищев сообщил о решении создать парк на стрелке рек Волги и Самары

В субботу, 30 мая, губернатор Вячеслав Федорищев в ходе рабочего объезда Самары вместе с главой города Иваном Носковым осмотрел территорию грузового речного порта на стрелке рек Волги и Самары в Куйбышевском районе.

В субботу, 30 мая, губернатор Вячеслав Федорищев в ходе рабочего объезда Самары вместе с главой города Иваном Носковым осмотрел территорию грузового речного порта на стрелке рек Волги и Самары в Куйбышевском районе. Глава региона сообщил о решении перенести порт, а на его месте создать парк и в дальнейшем развивать территорию в интересах жителей.
«Мы с Иваном Николаевичем Носковым приняли окончательное решение по развитию территории стрелки, одной из самых перспективных в городе. Сейчас здесь находится порт, находящийся в региональной собственности. Порт уже давно не выполняет свою функцию, работы ведутся минимально. Мы говорили в прошлом году о том, что мы видим здесь большое масштабное развитие. Планировали провести международный конкурс, но экономическая ситуация сейчас не позволяет говорить о новых капиталоемких вложениях. Вместе с тем, территория должна развиваться, – сказал Вячеслав Федорищев. – Мы приняли следующее решение. Территория станет через год полностью свободной от всех портовых работ, все активности перенесем в другие точки. Далее площадку полностью расчистим, проведем проектирование и начнем летом 2027 года строить ландшафтный парк».
Глава региона отметил, что ландшафтный парк позволит открыть стрелку рек Волги и Самары для жителей города, подготовить территорию к ее дальнейшему развитию.
«Нам важно, чтобы люди как можно быстрее получили здесь качественное общественное пространство», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Губернатор отметил, что территория Куйбышевского района требует развития, очевиден дефицит социальной инфраструктуры.
«В частности, нам не хватает здесь школ и спортивных объектов. Куйбышевский район должен развиваться комплексно. С главой города обсудили, он предложил в перспективе на территории стрелки построить школу и спортивный объект. Планируем сделать это вместе с крупным девелопером. Работа не простая, займет много времени, но она очень важная, – сказал Вячеслав Федорищев. – Город у нас замечательный и должен развиваться в разные стороны. Должны появляться новые общественные территории для отдыха жителей».
Глава Самары Иван Носков подчеркнул важность развития территории стрелки.
«Стрелка – это историческое место для самарцев, и красивейшая территория для создания рекреационного пространства. Поэтому наведение здесь порядка напрашивалось давно. После благоустройства эта площадка станет местом притяжения для самарцев и гостей города, для развития малого и среднего бизнеса. Чем больше таких благоустроенных красивых мест будет вдоль берегов Волги и Самары, тем лучше это для нашего города! Благодарю губернатора Вячеслава Федорищева за внимание к Самаре и реализацию этого крупного инфраструктурного проекта», – сказал Иван Носков.
В ходе объезда Самары, в котором также принимал участие Герой РФ Денис Портнягин, Вячеслав Федорищев осмотрел старый город. Здесь сохранена плотная историческая застройка, значительная часть зданий – объекты культурного наследия. Губернатор вместе с главой Самары и руководителем государственной инспекции по охране ОКН обсудил перспективы восстановления отдельных зданий.
«Дал ряд поручений. Поставил задачу обязательно привлекать к этой работе общественные объединения, волонтеров, неравнодушных жителей. При этом необходимо приводить в порядок не только исторические здания, но и в целом благоустраивать территорию», – отметил глава региона.
Также Вячеслав Федорищев посетил «Инклюзивный Ресурсный Центр». Общественная организация объединяет активную молодежь с инвалидностью, помогает им социализироваться через добровольчество.
«На днях руководитель центра Алексей Транцев обратился ко мне через MAX, пригласил приехать. Пообещал, что обязательно приеду», – сообщил глава региона.
Вячеслав Федорищев пообщался с сотрудниками и волонтерами центра.
«Узнал, что у ребят есть проблема: в феврале из-за прорыва трубы был затоплен их офис, расположенный на первом этаже жилого дома. Требуется замена труб и ремонт. Поможем. С ресурсоснабжающей организацией договоримся по обновлению коммуникаций. Решим все вопросы с ремонтом центра и его дополнительным оснащением. Курировать выполнение этой задачи будет Алексей Сатонин, старший преподаватель СамГТУ, член партии «Единая Россия», – отметил губернатор.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

В Минске стартовал розыгрыш открытого чемпионата Союзного государства по фехтованию «Кубок сильнейших спортсменов».
30 мая 2026, 19:13
Антон Бородачев выиграл открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию
В Минске стартовал розыгрыш открытого чемпионата Союзного государства по фехтованию «Кубок сильнейших спортсменов». Спорт
101
В субботу, 30 мая, в Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026».
30 мая 2026, 18:59
Подведены итоги журналистских конкурсов на призы губернатора Самарской области и «Золотое перо губернии»
В субботу, 30 мая, в Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026». Общество
46
28 и 29 мая глава Самары Иван Носков  проверил готовность загородных детских лагерей к летнему сезону.
30 мая 2026, 17:27
Иван Носков: «Все лагеря Самары к сезону готовы, ремонтные работы завершены в срок»
28 и 29 мая глава Самары Иван Носков  проверил готовность загородных детских лагерей к летнему сезону. Общество
176
В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет
30 мая 2026  13:26
В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет
328
В Самаре стартовал фестиваль «Время читать: игра в классики»
30 мая 2026  11:17
В Самаре стартовал фестиваль «Время читать: игра в классики»
388
В Самаре на маршруты вышли 14 новых трамваев «Львенок»
29 мая 2026  19:36
В Самаре на маршруты вышли 14 новых трамваев «Львенок»
639
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
602
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
1323
