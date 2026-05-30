«Новая высота»: звезды спорта проведут автограф-сессию на турнире в Самаре

С 5 по 6 июня в Самарской области будет проходить ежегодный международный турнир по греко-римской борьбе «Новая высота» памяти Игоря Найвальта. Соревнования состоятся в Самаре на площадке Дворца спорта спорта имени Высоцкого.

Приглашаем всех любителей спорта - вход для болельщиков свободный.

В рамках турнира 6 июня в 18:00 в холле Дворца спорта пройдет автограф-сессия, участниками которой станут почетные гости: Александр Карелин, Никита Высоцкий, Николай Монов, Ислам Дугучиев, Алексей Мишин и другие.

