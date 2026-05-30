5G в России всё-таки запускают

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в конце июня планирует выделить МТС, МегаФону, Билайну и Т2 диапазон 4,63–4,99 ГГц для 5G.

Также операторам разрешат использовать частоты, ранее выделенные под сети 2G, 3G и LTE.

В результате пользователи смартфонов могут увидеть значок 5G возле уровня сигнала сети, но скорость интернета останется неизменной, потому что у операторов нет необходимого оборудования.

Согласно проекту ГКРЧ, до конца 2026 года 5G должен заработать в четырёх региональных центрах, а в 2027 году — в 16 городах. К 2030 году количество таких городов должно вырасти до 40, а к 2035 году — до 84.