Продажи игровых и развивающих ковриков для детей в Самаре выросли на 41%

В преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, аналитики Авито изучили продажи детских товаров на платформе в апреле в Самаре и сравнили их с данными предыдущего года. Оказалось, что как в новом, так и в ресейл-сегменте чаще всего покупают игрушки. При этом в новом также растут продажи колясок, автолюлек и других товаров.

Новое

В Самаре на Авито в основном покупают новые игрушки — на них приходится 52% от всех продаж в новых детских товарах. На втором месте по доле продаж — товары для кормления. На них приходится 12% в сегменте. Далее следуют предметы детской гигиены с долей 11% и детская мебель с долей 7%. И еще 5% продаж приходится на коляски.

Заметнее всего в этом сегменте в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли продажи товаров для школы (+24%), товаров для кормления (+23%) и детских колясок (+10%).

Что касается подкатегорий, самую яркую динамику в сегменте показали игрушки. Игровые и развивающие коврики стали покупать чаще на 41%. На 38% чаще стали покупать кукол и аксессуары. Также на 7% выросли продажи конструкторов.

Также выросли продажи различных колясок. Так, на 33% активнее стали покупать коляски-люльки. Автолюльки стали покупать на 67% чаще.

Ресейл

На ресейле пользователи активнее всего также покупают игрушки (42% продаж). Далее идет детская мебель с долей 17%. Затем — детские коляски (13%), а также самокаты и беговелы (7%). Топ-5 замыкают автомобильные кресла (6%).

В этом сегменте продажи игрушек выросли на 8%. Среди них «с рук» заметнее всего увеличились продажи игровых и развивающих ковриков (+34%), игрушечного оружия (+27%), фигурок и наборов (+26%), кукол и аксессуаров (+24%).