На идеальный отпуск в 2026 году, по мнению самарцев, необходимо 204 тыс. рублей на человека
Начался прием заявок на Международный фотоконкурс "Женщина-фермер: Лица Земли"
1 июня (понедельник) Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
Победитель конкурса грантов для НКО организовал студенческий турнир по дзюдо в Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ
РКС-Самара и УК против засоров канализации
Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафа
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач

31 мая в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Волжские виллы. Архитектура самарских купеческих дач» (12+). Ее прочитает историк архитектуры Армен Арутюнов. Вход свободный.

В начале ХХ века на берегу Волги под Самарой возник уникальный архитектурный комплекс, состоявший из множества оригинальных авторских построек. Купец Константин Головкин, владевший одной из самых ярких загородных резиденций, называл самарские дачи скорее виллами побережья и отмечал, что по красоте им нет равных на протяжении всей Волги от Нижнего Новгорода до Астрахани.

Местные купцы не скупились на постройку вилл, заказывая проекты не только у известных самарских архитекторов, но и российских звезд, таких, как Федор Шехтель и Федор Лидваль. До наших дней дошла малая часть построек, но даже сохранившиеся произведения говорят об уникальности дачного наследия Самары.

На лекции историк архитектуры Армен Арутюнов расскажет о существующих и утраченных купеческих дачах, их авторах и хозяевах, а также архитектурных особенностях и ценности.

31 мая 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

28 мая 2026, 11:25
На занятии каждый ребенок представит себя художником и режиссером. Общество
В модельной центральной библиотеке имени В.Н. Татищева прошел финал конкурса профессионального мастерства среди специалистов МБУК «Библиотеки Тольятти» «Библиотекарь года-2026».
27 мая 2026, 16:29
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
В модельной центральной библиотеке имени В.Н. Татищева прошел финал конкурса профессионального мастерства среди специалистов МБУК «Библиотеки Тольятти»... Общество
28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) (г. Москва).
26 мая 2026, 14:49
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела... Культура
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
