На идеальный отпуск в 2026 году, по мнению самарцев, необходимо 204 тыс. рублей на человека
Начался прием заявок на Международный фотоконкурс "Женщина-фермер: Лица Земли"
1 июня (понедельник) Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
Победитель конкурса грантов для НКО организовал студенческий турнир по дзюдо в Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ
РКС-Самара и УК против засоров канализации
Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафа
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Начался прием заявок на Международный фотоконкурс "Женщина-фермер: Лица Земли"

Организационный комитет начал прием заявок на Международный фотоконкурс «Женщина-фермер: Лица Земли».

Наступивший 2026 год объявлен Организацией Объединенных Наций Международным годом женщин-фермеров (МГЖФ 2026). Это решение призвано привлечь внимание к важнейшей роли женщин, которая зачастую не получает должного признания, во всех сегментах агропродовольственных систем – от производства до торговли, а также к масштабному вкладу женщин, работающих в российском агросекторе и по всему миру, в обеспечение национальной и глобальной продовольственной безопасности.

В развитие этой глобальной повестки организатор конкурса – РОО «Интернациональный Союз Женщин» – реализует масштабный проект при техническом содействии Отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Российской Федерацией, как соорганизатора фотоконкурса. Проект также поддержан Министерством сельского хозяйства РФ.

Цель конкурса – создать уникальную фотолетопись труда, традиций и образа жизни женщин-фермеров, популяризировать сельскохозяйственные профессии и визуально поддержать цели устойчивого развития ООН, включая ликвидацию голода и обеспечение гендерного равенства.

Номинации конкурса:

● «Портрет на земле» – художественный портрет женщины-фермера.

● «Труд как искусство» – репортажные и постановочные кадры рабочего процесса.

● «Дары земли» – натюрморты и макросъемка продукции.

● «Традиции и современность» – сочетание вековых традиций и инноваций.

● «Семейная ферма» – женщины в кругу семьи за работой и передача ими опыта детям.

К участию приглашаются профессиональные фотографы, любители, а также сами женщины-фермеры, выступающие в роли авторов или героинь снимков. Возрастных ограничений нет. Участие бесплатное.

Ключевые даты:

● Прием заявок: до 25 сентября 2026 года.

● Объявление результатов: до 25 октября 2026 года.

Победители и финалисты будут награждены дипломами. Их работы войдут в специальный фотоальбом-каталог «Женщина-фермер: Лица Земли» и будут представлены на итоговых фотовыставках в Москве, регионах России и на международных площадках. Лучшие фотографии также будут опубликованы в ведущих СМИ.

Подать заявку, ознакомиться с полными условиями конкурса и Положением можно на официальном сайте: www.womenagriculture.org

Фото - РОО «Интернациональный Союз Женщин»

Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
