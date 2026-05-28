1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей

В 14.00 начнется мастер-класс «Киноколлаж: окно в мир советского детства» (6+).

На занятии каждый ребенок представит себя художником и режиссером. Участники создадут коллажи, наклеив на основу яркие эпизоды из советских детских фильмов: «Сказка о потерянном времени» (1964, 0+), «Старик Хоттабыч» (1956, 0+) «Королевство кривых зеркал» (1963, 12+) и других кинолент. Этот мастер-класс – отличный повод провести время всей семьей, проявить фантазию и творческие способности, а также узнать больше о культурных ценностях, связанных с золотым веком советского детского кино.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cYaUNH

В 15.00 состоится мастер-класс «Давай дружить» (6+).

На занятии дети отправятся в увлекательное путешествие по советским мультфильмам. Участники создадут собственных героев, взяв за основу мультипликационных персонажей – Винни-Пуха и кота Леопольда, Чиполлино и крокодила Гену, Карлсона, почтальона Печкина и многих других. Их можно будет по-своему раскрасить и дорисовать, создать для них новые костюмы и придумать необычные места, где бы они могли оказаться.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cYaUSg

Также в этот день в Сквере Эльдара Рязанова пройдут кинопоказы. В 16.00 начнется художественный фильм-сказка Александра Роу «Василиса Прекрасная» (1939, 6+), а в 17.30 – семейный комедийный фильм Виктора Эйсымонта «Два друга» (1954, 0+).

Вход на кинопоказы свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

Музей-галерея «Заварка»