На идеальный отпуск в 2026 году, по мнению самарцев, необходимо 204 тыс. рублей на человека
Начался прием заявок на Международный фотоконкурс "Женщина-фермер: Лица Земли"
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
Победитель конкурса грантов для НКО организовал студенческий турнир по дзюдо в Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ
РКС-Самара и УК против засоров канализации
Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафа
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей

1 июня (понедельник) Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей

 В 14.00 начнется мастер-класс «Киноколлаж: окно в мир советского детства» (6+).
На занятии каждый ребенок представит себя художником и режиссером. Участники создадут коллажи, наклеив на основу яркие эпизоды из советских детских фильмов: «Сказка о потерянном времени» (1964, 0+), «Старик Хоттабыч» (1956, 0+) «Королевство кривых зеркал» (1963, 12+) и других кинолент. Этот мастер-класс – отличный повод провести время всей семьей, проявить фантазию и творческие способности, а также узнать больше о культурных ценностях, связанных с золотым веком советского детского кино.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cYaUNH

              В 15.00 состоится мастер-класс «Давай дружить» (6+).
На занятии дети отправятся в увлекательное путешествие по советским мультфильмам. Участники создадут собственных героев, взяв за основу мультипликационных персонажей – Винни-Пуха и кота Леопольда, Чиполлино и крокодила Гену, Карлсона, почтальона Печкина и многих других. Их можно будет по-своему раскрасить и дорисовать, создать для них новые костюмы и придумать необычные места, где бы они могли оказаться.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cYaUSg

Также в этот день в Сквере Эльдара Рязанова пройдут кинопоказы. В 16.00 начнется художественный фильм-сказка Александра Роу «Василиса Прекрасная» (1939, 6+), а в 17.30 – семейный комедийный фильм Виктора Эйсымонта «Два друга» (1954, 0+).
Вход на кинопоказы свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

Музей-галерея «Заварка»

              В 11.00 пройдет экскурсия для детей «Как устроен музей» (6+).
Дом на улице Самарской, в котором разместилась «Заварка» – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Юные посетители узнают об истории строительства, эксплуатации и превращения дома Маштакова в Музей-галерею. Также дети обсудят внутреннюю работу культурного пространства – кто такие научные сотрудники, что такое тематико-экспозиционный план и зачем он нужен, как предметы попадают в фонды. Кроме того, у участников экскурсии будет эксклюзивная возможность заглянуть в залы второго этажа, где сейчас идет монтаж новой выставки.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cYemQg

Теги: Мероприятия

В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
На лекции историк архитектуры Армен Арутюнов расскажет о существующих и утраченных купеческих дачах, их авторах и хозяевах, а также архитектурных особенностях... Общество
В модельной центральной библиотеке имени В.Н. Татищева прошел финал конкурса профессионального мастерства среди специалистов МБУК «Библиотеки Тольятти» «Библиотекарь года-2026».
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
В модельной центральной библиотеке имени В.Н. Татищева прошел финал конкурса профессионального мастерства среди специалистов МБУК «Библиотеки Тольятти»... Общество
28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) (г. Москва).
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела... Культура
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
