На идеальный отпуск в 2026 году, по мнению самарцев, необходимо 204 тыс. рублей на человека
Начался прием заявок на Международный фотоконкурс "Женщина-фермер: Лица Земли"
1 июня (понедельник) Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
Победитель конкурса грантов для НКО организовал студенческий турнир по дзюдо в Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ
РКС-Самара и УК против засоров канализации
Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафа
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.9
-0.77
EUR 82.72
-0.58
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
На идеальный отпуск в 2026 году, по мнению самарцев, необходимо 204 тыс. рублей на человека

Максимальная сумма, которую россияне могут потратить на недельный отпуск на одного человека, в 2026 году составила в среднем 63 тысячи рублей, а стоимость недели идеального отпуска оценивается ими в 200 тысяч. В опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — участвовали экономически активные граждане из всех округов страны.

В этом году максимальная сумма, которую самарцы могут потратить в отпуске, составляет в среднем 64 тыс. рублей на человека. Идеальный же отпуск, по мнению горожан, обошелся бы в 204 тыс. на одного члена семьи. Еще 23% сообщили, что денег на отпуск в этом году нет.

По сравнению с 2025 годом реальный отпускной бюджет среднестатистического россиянина вырос на 21% (с 52 до 63 тысяч), а сумма, необходимая на неделю мечты, увеличилась на 5% (с 190 до 200 тысяч). Доля экономически активных граждан, которые говорят, что не могут позволить себе отдых, составила 25%.

Мужчины посчитали, что могут тратить на недельный отпуск в среднем 68 тысяч рублей, женщины — 59 тысяч. Для идеального отдыха представителям сильного пола необходимо 222 тысячи рублей, тогда как женщинам достаточно 184 тысяч.

Самые скромные реальные отпускные бюджеты — у самых молодых: зумеры (респонденты до 24 лет) могут позволить себе потратить 55 тысяч рублей, миллениалы (25—45-летние) — 66 тысяч, бумеры (45+) — 63 тысячи. Самые высокие запросы к сумме на неделю идеального отдыха — у опрошенных от 35 до 45 лет — 207 тысяч рублей. Доля тех, у кого нет денег на отдых, минимальна среди 25—35-летних (21%).

Респонденты с ежемесячным доходом до 100 тысяч рублей могут потратить на отпуск 57 тысяч, а зарабатывающие свыше 150 тысяч — уже 76 тысяч на неделю. Сумма, необходимая для идеального отпуска, тоже увеличивается с ростом уровня заработка: 172 тысяч рублей среди тех, кто получает до 100 тысяч, и 254 тысячи рублей — среди зарабатывающих больше 150 тысяч в месяц. При этом доля не имеющих денег на отдых снижается с 28 до 17% соответственно.

Среди городов-миллионников по величине реального отпускного бюджета лидирует Москва — 77 тысяч рублей на человека на неделю, на втором месте — Казань (71 тысяча), на третьем — Екатеринбург (69 тысяч). При этом 28% москвичей жалуются, что денег на отпуск у них нет (самый высокий процент среди представителей экономически активного населения мегаполисов). Столица и Казань в лидерах и по величине запросов к стоимости отпуска мечты: 229 и 220 тысяч рублей на неделю соответственно. В топ-3 вошел и Красноярск: его жителям, чтобы идеально отдохнуть, нужно 227 тысяч на неделю.


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 559
Время проведения: 4—21 мая 2026 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 3000 респондентов в общем опросе, 10000 респондентов в опросе населения городов-миллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
