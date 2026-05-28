Национальный мессенджер «МАКС» - важный инструмент системы образования

Подписано подготовленное Минпросвещения России постановление, благодаря которому национальный мессенджер «МАКС» становится важным инструментом коммуникации для всех участников образовательного процесса: школьников, студентов колледжей, их родителей и педагогов.

Ранее в образовательной деятельности использовалась информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», которая была популярным мессенджером для общения по учебным вопросам. По итогам 2024/25 учебного года на платформе было зарегистрировано около 35 млн пользователей, в том числе более 308 тысяч - из Самарской области. С повышением требований к вопросам безопасности российского информационного пространства в 2025 году было принято решение о создании национального мессенджера «МАКС».

Практически одновременно с созданием нацмессенджера «МАКС» проходила его интеграция с платформой «Сферум», что позволило сохранить системе образования информационную и коммуникационную преемственность, а также значительно улучшить взаимодействие педагогов, учеников и их родителей.

Согласно постановлению, утвержденному в этом году Правительством Российской Федерации, национальный мессенджер «МАКС» будет использоваться в дистанционном и электронном обучении. Это позволит оптимизировать процесс информирования всех участников образовательного процесса, обеспечив обмен с образовательными организациями необходимыми документами в электронной форме.

Также продолжится интеграция национального мессенджера с федеральными и региональными информационными системами в сфере образования, государственными и муниципальными системами оказания услуг в электронном виде.

Принятые изменения значительно повысят уровень доступности и безопасности образовательных услуг и сервисов обучающимся, их родителям и педагогам, обеспечив комфортную и прозрачную среду использования новых информационных технологий в образовании.