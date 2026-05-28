В России поручили усовершенствовать техосмотр автомобилей к 2028 году

Технический осмотр транспортных средств в России планируется усовершенствовать, чтобы он способствовал улучшению безопасности на дорогах. Это предусмотрено утвержденным правительством России планом мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения.

«Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование технического осмотра транспортных средств и повышение его эффективности в части обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в одном из пунктов стратегии.

Заняться этим поручено Минтрансу, МВД и Минсельхозу. Правительство ждет доклад в 2028 году.

Сейчас прохождение техосмотра обязательно для легковых такси, грузовиков и автобусов. Физлица—владельцы легковых автомобилей обязаны проходить техосмотр только при перерегистрации машин старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию, пишут "Известия".